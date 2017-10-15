Владимир Путин открыл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи

Владимир Путин объявил фестиваль молодёжи и студентов открытым Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин объявил открытым XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. Глава государства призвал участников форума создавать своё будущее.

В Сочи в Ледовом дворце «Большой» состоялась церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Перед собравшимися выступил Президент России Владимир Путин.

«Приветствую вас всех в России, на 19 всемирном фестивале молодёжи и студентов. На форуме юности планеты, самом представительным за всю историю. В Сочи собралось почти 30 тысяч участников, гостей, волонтёров из более 180 государств мира, со всех континентов планеты», - поприветствовал участников фестиваля Глава государства.

«Вместе с нами вся молодёжь России, нашей большой страны от Калининграда до Владивостока. Семь десятилетий назад назад прошёл первый фестиваль, таких же юных ребят и девушек, как вы, сплотила сила мечты. Вера, что молодёжь, ее искренность и доброта способны растопить лёд недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, войн и конфликтов. Вашим ровесникам очень многое удалось: они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, культурных, национальных, религиозных и прочих различий», - подчеркнул Владимир Путин.

В Своём выступлении, Президент напомнил, что Россия уже дважды принимала Всемирный праздник молодёжи: шестой форум в 1957 году и 12-й в 1985.

«Теперь вы можете почувствовать гостеприимность нашей спортивной столицы – Сочи! Это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как пять лепестков фестивальной ромашки стали символом солидарности всех континентов», - сказал Владимир Путин.

В завершении своего выступления, Глава государства призвал участников фестиваля созидать своё будущее и упорно идти к поставленной цели. «Вас объединяет стремление к свободе, счастью, миру и согласию на планете, желание созидать и добиваться большего. А мы будем делать всё, чтобы вы достигли успеха. Дерзайте! Создавайте своё будущее! Стремитесь изменить этот мир и сделать его лучше! Всё в ваших силах. Главное упорно идти только вперёд. Фестивальное братство поможет воплотить самые смелые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым», - завершил своё выступление Владимир Путин.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», От Свердловской области на форуме студенчества в Сочи присутствуют 175 свердловских делегатов. Далеко не всем из них удалось лично поприсутствовать на церемонии открытия фестиваля.