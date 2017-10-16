Следователи проверят действия медиков в связи со смертью Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов известен зрителям в том числе по фильмам "День радио", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна", "Игра в правду". Фото: кадр из фильма "День радио"

Следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СКР по Московской области организовал доследственную проверку после сообщений СМИ об отказе медиков оказать оперативную медицинскую помощь погибшему актёру Дмитрию Марьянову. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.

"Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Установлено, что актёр был доставлен в больницу на личной автомашине знакомых", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По одной из версий, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Как пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области, вызывавшие скорую помощь актёру сами отменили вызов и сообщили, что привезут его в больницу самостоятельно.

Напомним, актёр театра и кино Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни 15 октября. Он известен зрителям в том числе по фильмам "День радио", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна", "Игра в правду".