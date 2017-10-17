В Свердловской области впервые объявят конкурс на должности двух министров

Вакантными остаются на сегодняшний день посты руководителей двух министерств. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области впервые объявят открытый конкурс на замещение вакантных должностей министра экономики и министра инвестиций и развития. Соответствующий документ появится сегодня, 17 октября, на региональном интернет-портале правовой информации, сообщили "ОГ" в резиденции губернатора области.

Отметим, вакантными остаются на сегодняшний день посты руководителей двух министерств.

Напомним, в конце августа экс-министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских был избран главой Сысертского ГО. Бывший министр экономики и территориального развития Дмитрий Ноженко в апреле возглавил Ленинский район Екатеринбурга.