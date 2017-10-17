Актриса шоу «Уральские пельмени» поддержит акцию по созданию новогодних нарядов для детей-сирот

Девочки из детских домов создадут платья к новогодним праздникам. Фото: сайт министерства социальной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовала благотворительная акция по созданию новогодних нарядов для девочек из детских домов. Проект проходит при поддержке министерства социальной политики региона и актрисы Юлии Михалковой.

Как сообщает областной департамент информполитики, участие в акции примут 19 девочек 14-16 лет. Они смогут разработать свой собственный дизайн и создать платья к новогодним праздникам, в этом им помогут профессиональные дизайнеры. Девочки представят свои новые наряды уже в декабре.

«Все хотят выглядеть в этот волшебный праздник красивыми и счастливыми. Что говорить о детях, которые лишены родительской поддержки и любви. Им этого хочется вдвойне. И мы готовы поддержать и сделать чуточку красивее и счастливее участниц нашего проекта», – рассказала Юлия Михалкова.

Отмечается, что акция призвана стать не только интересным и запоминающим событием, но и возможностью ознакомиться с новой профессией, к нюансам которой будет привлечено особое внимание девочек.

«Министерство социальной политики традиционно поддерживает проекты, направленные на помощь детям в трудной жизненной ситуации. Особенно радует, когда проекты оригинальны, современны и направлены на профессиональную ориентацию ребят. Всё это поможет заинтересовать девушек новой профессией, и, возможно, кто-то из них станет профессионалом своего дела», – отметил замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

Напомним, что свердловские отделения Почты России начали реализацию открыток к Новому году.