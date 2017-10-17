Обладатели "Карт лояльности" "ОГ" получают первые подарки

Сергей Фирсов теперь знает, почему выгодно быть подписчиком "ОГ" по "Карте лояльности" Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

В редакции "Областной газеты" был вручён подарок первому обладателю "Карты лояльности" "Областной газеты", купившему её в киоске "Роспечать". Счастливчиком оказался житель Екатеринбурга Сергей Валентинович Фирсов. Мужчина получил в качестве подарка два билета на спектакль "Высоцкий" с участием актёра Сергея Безрукова.

Сергей Валентинович давно выписывает нашу газету, просматривает абсолютно все материалы, прочитал о новом проекте "ОГ" и решил на 2018 год продлить подписку через "Карту лояльности". С января он будет получать газету в свой почтовый ящик и пользоваться скидками от партнёров программы бонусов "ОГромное спасибо от "ОГ". Плюс этой программы в том, что редакция в качестве приятного дополнения всегда готова поощрять обладателей красных карт ценными подарками, сувенирной продукцией, билетами и пригласительными.

- Вы меня очень удивили, сделали такой приятный сюрприз. Я только на выходных приобрёл карту, и уже удача. Теперь отправлюсь с супругой на спектакль, - поделился впечатлениями Сергей Фирсов.

"Карта лояльности" – абсолютно новый формат подписки на «ОГ». Приобретая карту (на данный момент она представлена в 10 киосках "Роспечати"), читатель будет забирать газету из своего почтового ящика, а также пользоваться скидками и бонусами от партнёров, получать подарки от редакции. Список партнёров постоянно пополняется, но уже сегодня он представлен крупнейшими аптечными сетями, салонами оптики, магазином диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным списком партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фирменном значке акции — цветочке от "ОГ". Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через "Личный кабинет").