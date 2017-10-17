Испуганные родители начали распространять информацию об опасности посещения торговых центров. Фото: группа ТЦ "Мега" в соцсетях

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

Роспотребнадзор опроверг информацию об опасности посещения ТЦ "Мега" и ТРЦ "Радуга парк". Панику среди родителей подняла вспышка энтеровирусной инфекции - в расположенном неподалёку Цыганском посёлке произошло массовое заражение детей.

"Уважаемые родители! Убедительно рекомендуем воздержаться от посещений с детьми в ближайшее время ТРЦ "Радуга" и "Мега" в связи с крайне неблагоприятной обстановкой по энтеровирусной инфекции среди детского населения в Цыганском посёлке (множество случаев менингита и гепатита А, вызванного ЭВИ)" - как пишут местные СМИ, такое сообщение начало активно распространяться в соцсетях и на родительских форумах. Кроме того, рекомендации об ограничении посещений торговых центров появились и в некоторых школах.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что эпидемиологическая обстановка в торговых центрах является стабильной и никаких ограничительных мер по посещению надзорный орган не вводил. По данным ведомства, сезонная заболеваемость энтеровирусными инфекциями пошла на спад: за неделю с 9 по 15 октября заболеваемость ЭВИ в Свердловской области снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 21%, в Екатеринбурге – на 12%.