С приходом дождей в Екатеринбурге сняли предупреждение о смоге

18 октября в городе ожидается небольшой дождь, температура воздуха 8-10 градусов. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В Екатеринбурге с наступлением дождливой погоды синоптики сняли предупреждение о смоге. До конца недели в уральской столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодание.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жители Екатеринбурга и области могут наконец-то дышать свободно: предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе, действовавшее с начала прошлой недели до вечера 17 октября, снято.

По состоянию на утро 18 октября случаев задымлённости атмосферы на территории региона не отмечается. Государственные метеостанции не фиксируют также появления несвойственного воздуху запаха.

По прогнозам синоптиков, смог в Екатеринбурге сменится затяжными дождями с мокрым снегом. Осадки будут идти до конца текущей недели. 18 октября в городе ожидается небольшой дождь, температура воздуха 8-10 градусов. Ночью осадки ненадолго прекратятся, а 19 и 20 октября начнутся снова, с добавление мокрого снега. Кроме того, ближайшие несколько дней в уральской столице похолодает: уже к 20 октября столбик термометра опустится до 4-6 градусов.