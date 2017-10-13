Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге ещё на четыре дня

Неблагоприятные атмосферные явления сохранятся до 17 октября. Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале синоптики продлили экстренное предупреждение о смоге. Неблагоприятные атмосферные явления сохранятся до 17 октября.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продлено с 20:00 13 октября до 20:00 17 октября.

Напомним, как сообщала «ОГ», смог над Екатеринбургом повис 9 октября. По прогнозам синоптиков, ситуация в воздухе должна была улучшиться в пятницу 13-го. Однако сегодня утром с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях выступили сотрудники МЧС, которые призвали горожан ограничить пребывание на улице. Затем, в социальных сетях и мессенджере WhatsApp появился слух, о «ядовитом облаке», которое якобы надвигается на Екатеринбург со стороны Челябинска.

Специалисты Роспотребнадзора быстро отреагировали на сообщение и провели замеры на границе двух регионов. По результатам анализа воздуха, санитарные врачи поспешили успокоить горожан: радиационный фон находится в пределах нормы.