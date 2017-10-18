Правительство России окончательно утвердило календарь выходных дней на 2018 год

Самыми длинными станут новогодние и рождественские праздники. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России утвердило календарь праздников на будущий год. Документ "О переносе выходных дней в 2018 году" опубликован на сайте кабмина.

Самыми длинными станут новогодние и рождественские праздники: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней). При этом выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье) перенесутся на пятницу, 9 марта, и среду, 2 мая.

С 23 по 25 февраля россияне будут праздновать День защитника Отечества, с 8 по 11 марта - Международный женский день. В праздник весны и труда выходными станут дни с 29 апреля по 2 мая. К Дню Победы в 2018 году приурочат только один выходной — 9 мая. Летом ожидаются три нерабочих дня с 10 по 12 июня (День России). С 3 по 5 ноября россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.

Ранее указанное постановление было подготовлено Минтрудом России.