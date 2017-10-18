Свердловскую электричку «Ласточка» подготовят к зиме до 31 октября

Все работы должны завершиться до 31 октября. Фото: Алексей Кунилов

На СвЖД началась подготовка электропоезда «Ласточка» и прочего подвижного состава к зимнему периоду. Все работы должны завершиться до 31 октября.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в рамках подготовки к зиме электропоезд «Ласточка», моторвагонный подвижной состав, а также пассажирские вагоны на локомотивной тяге, рельсовые автобусы и дизель-поезда проходят комиссионный осмотр.

В ходе ревизии, специалисты помоют вагоны и проверят техническое состояние подвижного состава. Особое внимание уделяется системам вентиляции, отопления и средствам пожаротушения. Кроме того, проводится замена и продувка воздушных фильтров, промывка систем водоснабжения и перевод отопления на зимний режим.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее в рамках подготовки к зиме на СвЖД отменили две остановки для нескольких пригородных поездов. Кроме того, в несколько этапов проходит отмена маршрутов, введённых на лето для дачников.