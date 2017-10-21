Следователи назвали возможные причины смерти актёра Дмитрия Марьянова

Пока называются две основные версии произошедшей трагедии. Фото: кадр из фильма "День радио"

Следователи рассказали, от чего мог умереть актёр Дмитрий Марьянов. Пока называются две основные версии произошедшей трагедии.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, на сегодняшний день у следственных органов есть несколько версий произошедшего. Однако две из них называются основными. По данным следствия, причиной трагедии могли стать нарушения в реабилитационном центре «Феникс», в котором незадолго до смерти проходил лечение актёр, либо несвоевременное прибытие на место происшествия скорой медицинской помощи.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» актёр театра и кино Дмитрий Марьянов умер 15 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к смерти актёра. Уже допрошены свидетели, а также изъяты записи разговоров службы 112 и скорой помощи. В реабилитационной клинике «Феникс» прошли обыски: в том числе изъяты дневники с записями о пребывании в нём ушедшего из жизни актёра Дмитрия Марьянова.