Названы самые надёжные автомобили 2017 года

Опубликован обновлённый рейтинг самых надёжных автомобилей по версии экспертов. Toyota сместила Lexus с первого места.

По данным аналитиков, рейтинг возглавили представители японского автопрома. На первом месте по уровню надёжности оказались машины производства Toyota, а на втором - Lexus. Интересно, что по сравнению с прошлым рейтингом два гиганта поменялись местами.

Что касается модельного ряда, то у Toyota эксперты назвали самыми надёжными купе GT86, наименьшее доверие вызвал пикап Tacoma. У Lexus лидирует по показателям надёжности седан ES, а больше всего нареканий вызывает внедорожник GX.

На третьем месте в рейтинге надёжности оказался корейский производитель KIA. Отметим, что по сравнению с прошлым годом концерн поднялся вверх на целых две строчки. Самой надёжной моделью стал кроссовер Niro, а худшим по этому показателю эксперты признали Sportage.

Далее в рейтинге расположились в порядке убывания: Audi, BMW, Subaru, Infiniti, Buick, Honda и Hyundai.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых машин с пробегом среди российских и зарубежных марок.