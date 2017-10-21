В Москве открылся «согревающий» «Театр Новых пьес» Николая Коляды

Поздравить театр с открытием пришли многие известные театральные деятели. Фото: Страница Николая Коляды на Facebook

В Москве 20 октября открылся «Театр Новых пьес» Николая Коляды. Московскому зрителю представили спектакль «Старая зайчиха».

Как рассказал «ОГ» знаменитый уральский драматург, открытие театра прошло прекрасно. В этот вечер в помещении «Театра Труда», где сейчас обосновались артисты, собрались около 150 гостей. Поздравить театр с открытием пришли многие известные театральные деятели: художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, поэтесса Лариса Рубальская, режиссёр Василий Сигарев и многие другие.

«На открытие пришли наши друзья, публика, поклонники «Коляда-театра». Люди несли подарки, какую-то еду, деньги. Мы пели плясали, ели яблоки и пили вино, много смеялись. Гости долго хлопали актёрам Тамаре Зиминой и Сергею Фёдорову в «Старой зайчихе». Уже после праздника, одна из посетительниц сравнила наш театр с чашечкой горячего кофе, который дымится в руках в морозный день, и его так хочется прижать к себе чтобы согреться», - рассказал Николай Коляда.

Сейчас в театре проходит «Театральный марафон», в рамках которого будут презентованы пьесы уральских драматургов: «Мата Хари – любовь» Николая Коляды, «Тот самый день» Ярославы Пулинович, «Серый» Олега Богаева и «Ракитянка» Романа Дымшакова. Уже вечером здесь состоится первая премьера: спектакля Николая Коляды «Ба» по пьесе Юлии Тупикиной.

Николай Коляда поспешил успокоить уральских поклонников своего театра и творчества: «Коляда-театра» в Екатеринбурге не закрывается. «В Москве открылся филиал, со своей большой командой, около 40 человек. Я, естественно, буду помогать, приезжать раз в две недели. Репертуар также не будет дублироваться, здесь будут предоставлены преимущественно постановки уральской школы драматургии. Актёрский состав тоже не будет пресекаться», - рассказал драматург.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», «Театра Новых пьес» располагается в Москве по адресу улица Петровка, 17, с. 2. Однако, несмотря на торжественное открытие, пока своего дома в Москве у подопечных Николая Коляды не появилось. По словам драматурга, по данному адресу театр будет находится до 4 ноября.

«Потом мы съедем с этого помещения. Но меня это особо не волнует. Больше переживал, чтобы найти в Москве единомышленников. Это не просто. Главное, что они нашлись, а помещение тоже найдём! Уже есть предложения. Свою помощь предлагают многие люди, сцены. Заявленный ранее репертуар на ближайшие дни остаётся в силе», - рассказал собеседник издания.