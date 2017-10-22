Снег и гололёд пришли в Екатеринбург на смену сильному ветру

Ночью в городе прошла достаточно сильная метель. Фото: Владимир Мартьянов

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В Екатеринбург пришла зима: проснувшись равно утром, жители уральской столицы увидели за окном снежный покров. Зато, синоптики сняли штормовое предупреждение.

Жители Екатеринбурга выкладывают в социальных сетях фотографии выпавшего снега. По словам очевидцев, ночью в городе прошла достаточно сильная метель. С учётом устойчивых минусовых температур по ночам (столбик термометра опускался до -3), выпавшие осадки в виде мокрого снега, достаточно быстро «схватились» образовав на дорогах ледяную корку: на улицах города наблюдается гололёд.

По информации уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие погодные условия в Екатеринбурге продержится ближайшие несколько дней. Сегодня 22 октября, за окном будет облачно, с прояснениями, ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха будет держаться в районе 0, +2 градусов. Уже ночью синоптики прогнозируют похолодание до -5.

Отметим также, что с приходом снега, метеорологи сняли объявленное накануне штормовое предупреждение. Сегодня в городе прогнозируется западный ветер 5-10 метров в секунду.