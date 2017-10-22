В областном минздраве вступились за каменск-уральских медиков

По данным ведомства, медики не нашли пострадавшей на месте происшествия. Фото: Алексей Кунилов

В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали ситуацию в Каменск-Уральском, где, предположительно, фельдшер скорой помощи отказала в госпитализации девушке, упавшей с лестницы. По данным ведомства, медики не нашли пострадавшей на месте происшествия.

Ситуацию вокруг скандала в Каменске-Уральском прокомментировал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального ведомства Константин Шестаков. По его информации, вызов поступил в скорую помощь поздно вечером, в 22:06 от молодого человека, который сообщил, что в подъезде жилого дома упала девушка.

«Бригада приехала через 15 минут в 22:21. Никаких девушек по этому адресу не было. Бригада медиков поднялась до пятого этажа. И в больницу в тяжёлом состоянии тоже никто не поступал - информация от медицинских работников Каменка-Уральского», - говорится в сообщении пресс-секретаря.

При этом, Константин Шестаков отмечает, что ни в министерство здравоохранения Свердловской области, ни в территориальный отдел регионального ведомства, а также в медицинские учреждения Каменска-Уральског, никаких жалоб не поступало. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о якобы имевшем место отказе в медицинской помощи, пресс-секретарь минздрава назвал «патологическим желанием некоторых журналистов обгадить медицинских работников».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», по данному инциденту начала проверку прокуратура Свердловской области. По сообщению надзорного ведомства, бригада медиков добиралась до места вызова 1,5 часа, а фельдшер скорой отказалась госпитализировать девушку, посчитав её нетрезвой. Как на самом деле обстояли дела в тот вечер, станет известно по результатам надзорных мероприятий.