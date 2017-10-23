Полевской познакомился с "Картами лояльности"

Представитель администрации Полевского городского округа активировала "Карту лояльности" Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

Администрация Полевского городского округа с января 2018 года будет получать "Областную газету". Представители муниципалитета оформили подписку на полную версию "ОГ" со всеми нормативными актами и официальными документами Свердловской области. Интерес госслужащих также вызвал новый проект "Областной газеты" – "Карты лояльности". Сотрудники администрации и управления образования поучаствовали в совместной акции с представителями редакции "ОГ" и приобрели красные карты. Среди покупателей оказался глава Полевского городского округа Константин Сергеевич Поспелов.

— "Областную газету" всегда просматриваем от первой полосы до последней. Особо интересные нам материалы вырезаем и используем для архива. Я решил подписаться и на социальную расширенную версию – буду читать вашу газету с большим удовольствием дома, - отметил Константин Сергеевич.

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов подписал администрацию на полную версию "ОГ" и лично для себя приобрел "Карту лояльности" Фото: Алексей Кунилов.

Напомним, продажи "Карт лояльности" "ОГ" стартовали в Екатеринбурге в киосках "Роспечати" по 10 адресам. Красные карты дают право покупателям получать социальную расширенную версию издания в свой почтовый ящик, а также пользоваться бонусами и скидками от партнёров "ОГ".

Сотрудник отдела подписки "ОГ" представила "Карты лояльности" госслужащим Полевского. Фото: Алексей Кунилов.

Представители управления образования Полевского городского округа на презентации "Карты лояльности" Фото: Алексей Кунилов.

В администрации Полевского городского округа любят читать "ОГ". Фото: Алексей Кунилов