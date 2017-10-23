Прокуратура не нашла доказательств нарушения со стороны каменск-уральских врачей

Информация о нарушениях со стороны медиков не подтверждается. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Свердловской области разыскала ту самую девушку, которой якобы отказали в госпитализации сотрудники скорой помощи в Каменске-Уральском. Пока информация о нарушениях со стороны медиков не подтверждается.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе надзорного ведомства, в результате проверки выяснилось, что анонимный звонок поступил в службу скорой помощи в 22:06. Номер звонившего не определился. Бригада медиков выехала на место происшествия уже спустя минуту. Сколько именно заняла дорога, пока неизвестно, однако по прибытию никакой пострадавшей по указанному адресу обнаружено не было.

Также стало известно, что в указанный период времени в подъезде на самом деле падала девушка. Прокуратуре удалось найти пострадавшую: она оказалась подругой одного из сотрудников местной скорой и проживает в том самом доме, куда вызывали врачей. Девушка подтвердила факт своего падения, однако указала, что ни она сама, ни кто-либо по её просьбе в экстренную службу не обращались. В ближайшее время она должна явиться в прокуратуру для дачи письменных показаний. Кроме того, в надзорном органе запросили данные обо всех пострадавших, поступивших в скорую за последние дни.

«На данный момент данные об отказе в оказании медицинской помощи не подтверждаются», - рассказала собеседница издания.

Напомним, как сообщала «ОГ», об инциденте стало известно в минувшие выходные. По сообщению ряда СМИ, бригада скорой помощи добиралась по вызову около полутора часов, а по прибытию фельдшер отказала пострадавшей девушке в госпитализации, посчитав, что та находится в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии за каменск-уральских медиков вступились в областном министерстве здравоохранения. По данным пресс-секретаря ведомства Константина Шестакова, санитары прибыли на место происшествия спустя 15 минут после вызова и не обнаружили там никакой девушки. Никаких жалоб в медицинские ведомства и инстанции также не поступало.