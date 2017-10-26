Фильм "Матильда" выходит в широкий прокат. Где смотреть в Екатеринбурге

"ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины. Фото: кадр из фильма "Матильда"

Сегодня, 26 октября, в широкий российский прокат выходит нашумевший исторический фильм Алексея Учителя "Матильда". "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II с момента их знакомства в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году. Картина стала самой скандальной в России ещё до выхода. Общественный резонанс сопровождался призывами к запрету фильма, а также угрозами в сторону режиссёра и показывавших "Матильду" кинотеатров.

Напомним, 9 ноября режиссёр картины Алексей Учитель приедет в Ельцин Центр и представит её зрителям.

Добавим, согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, 48% россиян высказались против запрета "Матильды", и лищь 17% - за запрет ленты. При этом общественный резонанс вокруг фильма сыграл для его пиар-кампании неплохую роль: 37% из желающих посмотреть картину признались, что захотели отправиться в кино именно благодаря разыгравшимся вокруг киноленты скандалам.

Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть "Матильду":