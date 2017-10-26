Фильм "Матильда" выходит в широкий прокат. Где смотреть в Екатеринбурге

Сегодня, 26 октября, в широкий российский прокат выходит нашумевший исторический фильм Алексея Учителя "Матильда". "ОГ" представляет список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть премьеру картины.
Фильм рассказывает о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II с момента их знакомства в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году. Картина стала самой скандальной в России ещё до выхода. Общественный резонанс сопровождался призывами к запрету фильма, а также угрозами в сторону режиссёра и показывавших "Матильду" кинотеатров.
Напомним, 9 ноября режиссёр картины Алексей Учитель приедет в Ельцин Центр и представит её зрителям.
Добавим, согласно данным последнего опроса ВЦИОМ, 48% россиян высказались против запрета "Матильды", и лищь 17% - за запрет ленты. При этом общественный резонанс вокруг фильма сыграл для его пиар-кампании неплохую роль: 37% из желающих посмотреть картину признались, что захотели отправиться в кино именно благодаря разыгравшимся вокруг киноленты скандалам.
Список кинотеатров в Екатеринбурге, где можно посмотреть "Матильду":
- "Титаник Синема" в ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46).
- Премьер-зал "Знамя" (ул. Кировградская, 11).
- Премьер-зал в ТРЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50).
- "Роликс" в ТРЦ "Комсомолл" (ул. Дублёр Сибирского тракта, 2).
- ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2).
- "Салют" (ул. Толмачёва, 12).
- "Пассаж Синема" (ул. Вайнера, 9).
- "Киномакс 3D" в ТРЦ "Мегаполис"(ул. 8 Марта, 149).
- "Премьер-зал" в ТРЦ "Гранат" (ул. Амундсена, 63).
- Prada 3D в ТРЦ "Фан-Фан" (ул. Ясная, 2).
- Prada 3D в ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесье, 133).
- Дом кино (ул. Луначарского, 137).
- Премьер-зал "Юго-Западный" (ул. Бардина, 28).
- Премьер-зал "Заря" (ул. Баумана, 2).
- "Олимп-Кинодом" в КСК "Олимп" (ул. Латвийская, 19).
- "Каро 10" в ТРЦ "Радуга Парк" (ул. Репина, 94).
- "Кинодом" (ул. Щербакова 2 к).
- "Синема Парк" в ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5).