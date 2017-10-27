В первый день проката фильм "Матильда" собрал около 39 миллионов рублей

При этом по итогам дня "Матильду" опередила ещё одна картина - "Последний богатырь", вышедшая в прокат вчера. Фото: портал kinobusiness.com

Вчера, 26 октября, в широкий российский прокат вышел нашумевший исторический фильм Алексея Учителя "Матильда". По итогам первого дня картина собрала около 39 млн руб., сообщается на портале kinobusiness.com.

При этом по итогам дня "Матильду" опередила ещё одна картина - "Последний богатырь", вышедшая в прокат вчера. Приключенческий фильм Disney российского производства собрал около 42 млн руб.

Напомним, фильм "Время первых" в первый день проката собрал более 12 млн руб., "Салют-7" - свыше 27 млн руб., "Притяжение" - более 43 млн руб., "Гоголь. Начало" - свыше 47 млн руб..

Добавим, "ОГ" составила список кинотеатров, где екатеринбуржцы могут увидеть картину, ставшую самой скандальной в России ещё до выхода на экраны.