Летающих лыжников в Нижнем Тагиле покажут по «Матч-ТВ» и «Eurosport»

В администрации муниципалитета ожидают участия рекордного количества летающих лыжников. Фото: Александр Зайцев

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провёл совещание по подготовке к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. В администрации муниципалитета ожидают участие рекордного количества летающих лыжников.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, Мировое первенство состоится в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхан (Республика Корея). Организаторы ожидают приезд спортсменов из 19 стран мира.

Как рассказал директор ГАУ ДО СО СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький, на сегодняшний день комплекс полностью готов к проведению 3-го и 4-го этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. В том числе выполнено основное условие международной федерации лыжного спорта FIS – установлена современная ветрозащита.

«Представители федерации приняли сооружение и дали ему высокую оценку. На сегодняшний день 13 стран уже подали заявку на участие в Кубке мира, также достигнуты договорённости о трансляции соревнований каналом «Матч-ТВ» и «Eurosport» - крупнейшей европейской сетью спортивных каналов, которая осуществляет своё вещание в 99 странах мира», - сказал Яков Миленький.

Отмечается, что для проведения соревнований к работе будут привлечены более 100 волонтёров в возрасте от 17 до 50 лет. Во время проведения Кубка мира на трамплинном комплексе планируется разместить пункты питания и торговые площадки с сувенирной продукцией.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поручил руководителю управления городским хозяйством проверить состояние парковок для личного автотранспорта, а также расписание движения общественного транспорта, который будет доставлять зрителей на гору Долгая.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», Нижний Тагил был утверждён местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин 6 октября в Цюрихе (Швейцария) на традиционной встрече представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соревнования состоятся 1-3 декабря 2017 года.