В Екатеринбурге десять спасателей тушили минувшей ночью дорогой кроссовер

На тушение пожара выезжали десять огнеборцев на двух спецмашинах. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 2 ноября загорелся дорогой кроссовер Mitsubishi Outlander. На площади четырёх квадратных метров огнём повреждены моторный отсек и салон иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На тушение пожара выезжали десять огнеборцев на двух спецмашинах.

- Сообщение о возгорании кроссовера поступило в диспетчерскую в 1:22. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 1:32, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:54, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.