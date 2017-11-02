В Екатеринбурге прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении поджигателя кинотеатра «Космос»

Дело Дениса Мурашова передано в суд. Фото: Александр Исаков

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Прокуратура передала в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ирбита Дениса Мурашова, обвиняемого в поджоге кинотеатра «Космос» 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Поскольку этот мужчина признан невменяемым, речь сейчас идёт о применении по отношению к нему принудительного лечения в психиатрическом стационаре.

Эксперты установили, что поджигатель кинотеатра «Космос» страдает хроническим психическим расстройством и представляет серьёзную опасность для себя и окружающих людей.