Свердловские депутаты одобрили увеличение штрафа за парковку машин на газонах до трёх-пяти тысяч рублей

В Екатеринбурге парковка машины на газоне может обойтись в 3-5 тыс. рублей. Фото: Александр Зайцев

Законодательное собрание Свердловской области сегодня одобрило поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Это значит, что штраф за парковку автомобилей на газонах и детских площадках вырос до 3-5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, такое решение, по мнению областных депутатов, будет работать на пополнение муниципальных бюджетов.

— Вы помните, что мы уже вводили эти штрафы, но получили предписание прокуратуры, и были вынуждены данную норму отменить, — прокомментировала председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. — Мы отстаивали свою правоту, опираясь на мнение жителей Свердловской области, в облсуде и Верховном суде. И поняли, что необходимо изменить формулировки, конкретизировать позиции. На сегодняшний день пять норм мы принимаем. Они согласованы с прокуратурой.