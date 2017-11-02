Читатель "ОГ" купил "Карту лояльности" и получил подарок

Держатели "Карт лояльности" "ОГ" получают подарки от редакции. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

Покупатели «Карты лояльности», дающей право получать «Областную газету по подписке и пользоваться скидками в различных магазинах, салонах и заведениях области, продолжают получать приятные сюрпризы.

Подарок от редакции – сувенирную продукцию «ОГ» в этот раз получил постоянный подписчик газеты – Владимир Николаевич Кожевников. На удивление, мужчина пришел в редакцию не с пустыми руками. Он принес вырезки из «Областной газеты» 10-летней давности. Тогда издание и формата было другого, и выходило в черно-белом виде, и в целом выглядело совершенно иначе.

Владимир Николаевич Кожевников хранит статьи "Областной газеты" 10-летней давности. Фото: Владимир Мартьянов

- Очень много хороших материалов в вашей газете. Самое интересное я вырезаю и храню, потом просматриваю. Люблю тематическую страницу «Дом.Сад.Огород», материалы на полосе «Земства», «Общество». Узнал о «Карте лояльности» и захотелось сразу купить ее, - рассказал корреспонденту «ОГ» Владимир Николаевич.

«Карта лояльности» - уже в продаже. В данный момент её можно приобрести в киосках «Роспечати» на проспекте Ленина.