По улицам Екатеринбурга крестным ходом пройдут 5,5 тысячи православных. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, в 11:45 стартовал общегородской крестный ход. Колонна в составе более 5,5 тыс. православных пройдёт по улицам уральской столицы в день Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Молитвенное шествие пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Р.Люксембург, 57 а) до Храма-на-Крови (ул. Царская, 10). Будет сделано две остановки для молебна у храма «Большой Златоуст» и у часовни святой великомученицы Екатерины на Площади Труда.

- После того, как в Свято-Троицком кафедральном соборе завершилась Божественная литургия, которую возглавляли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, 5,5 тыс. екатеринбуржцев выстроились колонной и отправились по улицам Екатеринбурга. Шествие возглавила икона Казанской Божией Матери, украшенная цветами, православные верующие также несут семь ликов царской семьи, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, каждый год 4 ноября с 1649 года православные верующие празднуют день Казанской иконы Божией Матери в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков. Считается, что находившемуся в плену у поляков святителю Арсению (впоследствии епископу Суздальскому) было открыто в видении о перемене суда Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Русские войска, воодушевлённые этим известием, 22 октября 1612 года освободили Москву.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Добавим, "ОГ" рассказала о том, куда можно ещё пойти уральцам в День народного единства.