Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

Российский лидер выразил надежду, что информация о предоставлении займа Белоруссии отразится на финансовых рынках. Фото: пресс-служба Кремля.

В Сочи проходит закрытая встреча президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава российского государства заявил о предоставлении Республике Беларусь кредита на 1,5 млрд долларов.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит на 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счёт работу на профессиональном уровне", - передаёт слова Владимира Путина ТАСС.

Российский лидер выразил надежду, что информация о предоставлении займа Белоруссии отразится на финансовых рынках. Отметим, что главы двух государств впервые встретились лично после проведения выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа.

Также Владимир Путин напомнил Александру Лукашенко позицию России по поводу протестов в Белорусии.

"Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - говорится в стенограмме на сайте Кремля.

По данным ЦИК страны по итогам голосования главой государства уже в шестой раз стал Александр Лукашенко. Одним из первых белорусского лидера поздравил с победой Президент России Владимир Путин.

Однако в ночь на 10 августа, сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Жители Минска и других городов вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Мирные акции переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.