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23 сентября 2020, 14:03

Александр Лукашенко вступил в должность президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность главы государства уже шестой раз подряд. Фото: пресс-служба Кремля.

В Минске во Дворце Независимости проходит церемония инаугурации президента Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность главы государства уже шестой раз подряд.

По информации издания БелТА, на церемонии инаугурации присутствуют несколько сотен человек, в числе которых члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, высшие должностные лица, главы госорганов, местные распорядительные и исполнительные органы, деятели культуры, науки и спорта.

"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сказал Александр Лукашенко.

Он подписал акт о принесении присяги и получил из рук председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидии Ермошиной удостоверение президента страны.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома Республики, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Областная газета Свердловской области

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