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Политика
6 октября 2020, 16:40

Парламентские выборы в Киргизии признаны недействительными

Кабинки для голосования

По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаевой, власти рассматривают вопрос о самороспуске органа. Фото: Галина Соловьёва.

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала парламентские выборы, прошедшие 4 октября, недействительными. По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаевой, власти рассматривают вопрос о самороспуске органа.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, которые прошли 4 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ЦИК Кыргызской Республики.

По информации ТАСС, такое решение связано с многочисленными нарушениями в ходе голосования и в период проведения предвыборных кампаний. По мнению Гульнары Джурабаевой, Центризбирком дискредитировал себя и лучшим решением для органа станет его самороспуск.

Сегодня утром президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране. Он заявил, что прошедшей ночью некоторые политические силы попытались осуществить незаконный захват власти в стране, однако силовым органам было приказано ни в коем случае "не проливать кровь". Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий.

Сегодня ночью демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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