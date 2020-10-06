Парламентские выборы в Киргизии признаны недействительными

По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаевой, власти рассматривают вопрос о самороспуске органа. Фото: Галина Соловьёва.

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала парламентские выборы, прошедшие 4 октября, недействительными. По словам члена ЦИК Киргизии Гульнары Джурабаевой, власти рассматривают вопрос о самороспуске органа.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, которые прошли 4 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ЦИК Кыргызской Республики.

По информации ТАСС, такое решение связано с многочисленными нарушениями в ходе голосования и в период проведения предвыборных кампаний. По мнению Гульнары Джурабаевой, Центризбирком дискредитировал себя и лучшим решением для органа станет его самороспуск.

Сегодня утром президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране. Он заявил, что прошедшей ночью некоторые политические силы попытались осуществить незаконный захват власти в стране, однако силовым органам было приказано ни в коем случае "не проливать кровь". Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.