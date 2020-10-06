Премьер-министр Киргизии заявил об уходе в отставку

Он пробыл на посту председателя правительства республики мене четырёх месяцев - его назначили премьер-министром 17 июня 2020 года. Фото: скриншот видео с сайта правительства Киргизии.

Председатель Правительства Кыргызской Республики Кубатбек Боронов уходит в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра страны парламент избрал Садыра Жапарова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал 24.kg, парламент Киргизии уже принял отставку Кубатбека Боронова. Он пробыл на посту председателя правительства республики мене четырёх месяцев - его назначили премьер-министром 17 июня 2020 года. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на данный момент ещё не принял отставку премьер-министра.

Кубатбек Боронов родился в 1964 году в селе Зергер Узгенского района Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт, по специальности инженер-строитель в 1991 году, а в 2011 году - Международную академию управления, права, финансов и бизнеса. С 2009 по 2010 годы был начальником управления МЧС Кыргызской Республики по Чуйской области, а затем стал директором Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при МЧС Кыргызской Республики. С 2011 по 2018 годы возглавлял МЧС Киргизии, после чего был назначен первым вице-премьером.

Напомним, сегодня утром президент Кыргызской Республики выступил с заявлением о политической ситуации в стране после парламентских выборов и вызванных ими массовых протестах. Глава государства предложил Центризбиркому расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие выборы недействительными.

В воскресенье в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий.

Сегодня ночью демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры.