В России 27 декабря отмечается День спасателя: поздравление Евгения Куйвашева

Российские спасатели отмечают 27 декабря профессиональный праздник. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Российские спасатели отмечают 27 декабря профессиональный праздник. Уральских работников и ветеранов МЧС России поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что в этом году российские спасатели отмечают достойную дату – 30 лет со дня образования МЧС России.

«За эти годы они заработали непререкаемый авторитет и безупречную репутацию, как в нашей стране, так и за рубежом. Высокий профессионализм и дисциплина, чёткая и отлаженная работа, мужество и решительность сотрудников позволяют ежедневно спасать тысячи жизней, оперативно защищать людей от последствий чрезвычайных ситуаций, которые приносят зимние холода, паводки, пожары и другие природные и техногенные катаклизмы», – говорится в поздравлении Евгения Куйвашева.

В Свердловской области безопасность уральцев охраняют около восьми тысяч спасателей. В регионе проводится большая работа по обеспечению достойных условий для эффективной работы сотрудников МЧС. В 2020 году из областного бюджета выделено 5,4 млн рублей на страхование членов добровольных дружин, приобретение оборудования и техники для их работы.

Евгений Куйвашев напомнил, что в период паводка в Нижних Сергах уральские спасатели оперативно оказали помощь населению, ликвидировали последствия подтопления. Также свердловские спасатели вносят большой вклад в борьбу с пандемией COVID-19: проводят санитарную обработку социальных объектов, оказывают психологическую помощь населению по телефону «горячей линии».

Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС «за самоотверженный труд, отличную службу, весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев и социально-экономическое развитие региона».

Добавим, накануне двойного праздника - Дня спасателя и 30-летия МЧС России, - начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор ТЕРЯЕВдал «ОГ» эксклюзивное интервью. Он рассказал о снижении числа происшествий, моделировании чрезвычайных ситуаций, паводке в Нижних Сергах, подготовке спасателей к новогодним праздникам и их активности в социальных сетях.