Экс-глава свердловского Центра развития туризма возглавила госкомитет по туризму в Башкирии

В ближайшее время будет подписан соответсвующий указ о назначении Эльмиры Тукановой на пост председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму. Фото: Павел Ворожцов

Бывшая руководительница Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова стала председателем госкомитета по туризму Республики Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня представил её в ходе совещания с правительством.

"В ближайшее время будет подписан соответсвующий указ о назначении Эльмиры Тукановой на пост председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму. Она сменила на посту Салавата Нафикова, который сложил полномочия 10 февраля", - сообщили "Областной газете" в департаменте информационного сопровождения аппарата правительства Республики Башкортостан.

Напомним, что об уходе Эльмиры Тукановой из свердловского правительства стало известно в конце прошлой недели. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил её просьбу об уходе. Глава региона наградил Эльмиру Туканову знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Она возглавляла свердловский Центр развития туризма с 2013 года, до этого занимала аналогичный пост в Тюменской области.

Известно, что Эльмира Туканова - уроженка д. Тазларово Зианчуринского района Башкортостана.