За кого голосовать?

Среди тех, кто уже заявил о своём намерении принять участие в предварительном голосовании, много опытных политиков. Фото: Владимир Мартьянов

Приём заявок на праймериз «Единой России» должен был завершиться 29 апреля в 17:00. Но из-за большого потока желающих принять участие в предварительном голосовании за несколько дней до дедлайна партия продлила сроки подачи документов по 14 мая включительно. «Областная газета» подвела промежуточные итоги подачи заявок на праймериз «ЕР» и выяснила, кто из видных уральцев заявил о желании оценить доверие к себе избирателей, почему предварительное внутрипартийное голосование вызвало такой ажиотаж и как свердловчане смогут реально повлиять на расстановку политических сил в регионе после сентябрьских выборов.

Согласно данным федерального оргкомитета по подготовке и проведению праймериз по состоянию на 4 мая в целом по стране, на процедуру подано 14 162 заявки (часть заявок ещё находится на рассмотрении).

Свердловская область стала одной из самых активных по количеству заявок – их поступило свыше 500. Из-за большого потока желающих (только за три дня, 26–28 апреля, было подано 105 заявлений, а это более четверти от числа всех заявлений, поступивших с середины марта) секретарь регионального отделения Виктор Шептий направил письмо на имя председателя Федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина с просьбой продлить срок приёма заявок. Это связано ещё и с тем, что все поступающие от потенциальных участников документы проходят тщательную проверку, на которую также потребовалось дополнительное время.

– Необходима детальная проверка всех документов, включая справки, предоставляемые по месту работы, о членстве в общественных организациях, отсутствии судимости и так далее. Все требования к кандидатам должны быть соблюдены. Например, кандидатом не может стать человек с иностранным гражданством, счетами в зарубежных банках или имеющий судимость. Для того, чтобы помочь кандидатам качественно оформить все документы, требуется дополнительное время, – пояснил Виктор Шептий.

Фото: Алексей Кунилов

Опытные бойцы

Среди тех, кто уже заявил о своём намерении принять участие в предварительном голосовании, много опытных политиков: на праймериз заявились 8 из 10 действующих депутатов Госдумы от Свердловской области (от «Единой России»), глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, первый заместитель губернатора Александр Высокинский и двое заместителей губернатора – Азат Салихов и Алексей Шмыков. Также документы подали секретарь регионального политсовета партии Виктор Шептий, министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов, действующие депутаты Законодательного собрания Свердловской области и главы нескольких свердловских муниципалитетов. В числе последних – глава Ирбита Николай Юдин, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, глава Волчанского ГО Александр Вервейн, глава Кировградского ГО Александр Оськин, глава Берёзовского городского округа Евгений Писцови глава МО Алапаевское Константин Деев.

Всего на праймериз этого года заявились около 30 действующих депутатов Законодательного собрания Свердловской области и более 40 депутатов городских округов и административных центров.

Среди известных екатеринбургских политиков документы на праймериз подали председатель городской думы Игорь Володин, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын и ряд депутатов муниципального парламента.

Есть среди участников процедуры и спортсмены – как действующие, так и бывшие: биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин, олимпийский чемпион по конькобежному спорту из ПервоуральскаИгорь Малков иуральский гонщик Сергей Карякин.

– Мне нравится моя малая родина, где я живу. Я не хочу постоянно мотаться в Москву, я хочу работать здесь. Сысерть – то место, с которым связана вся моя молодость и начало карьеры. Именно там я начинал ездить на мопедах и квадроциклах. Мысленно я там, поэтому и выбрал этот округ, он мне близок. Мне будет намного приятнее делать что-то хорошее там, где я вырос, – объяснил своё решение Сергей Карякин.

Женщины в политике

Документы на участие в праймериз подала и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. К слову, в этом году среди участников предварительного голосования немало представительниц прекрасной половины человечества. Среди них – руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Елена Чечунова, финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2015», организатор областного партийного конкурса красоты Ольга Сметанина, депутат гордумы Каменска-Уральского Анна Соломеина, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева. Есть среди участниц праймериз и женщины не из большой политики, например, заведующая приёмным отделением инфекционной службы, врач-инфекционист ГКБ №40 Юлия Москалёва, директор «Свердловской государственной детской филармонии» Людмила Скосырская и психолог-практик, генеральный директор психологического центра Марина Масленникова.

Новые лица

К слову, о начинающих политиках: ещё перед стартом приёма заявок на праймериз секретарь реготделения Виктор Шептий заявил, что в этом году в партии планируется серьёзное обновление – на предварительное голосование ждали много новых лиц. В целом надежды оправдались: среди зарегистрированных кандидатов немало тех, чьё имя ещё не мелькало в политической повестке региона. Среди них – врачи, адвокаты, представители малого и среднего бизнеса. Много и молодых людей – нескольким участникам совсем недавно исполнилось 20 лет.

Молодёжь внутрипартийное голосование рассматривает не только как возможность сходу занять ведущие роли в законотворческих органах власти, но и как реальный шанс оказаться в партийном кадровом резерве – на «скамейке запасных» «Единой России». Например, среди участников этого года – 15 молодогвардейцев «Единой России».

– Мы, кандидаты от «Молодой гвардии», готовы защищать интересы избирателей, продвигать идеи и реализовывать задуманные проекты. Впереди много работы на благо людей нашего региона, уверен, что мы справимся! – прокомментировал лидер свердловских молодогвардейцев Артём Николаев.

Опытные политики поддерживают приток «свежей крови» и готовы активно делиться опытом с начинающими политиками.

– Это замечательно! Молодёжь должна участвовать в праймериз, набираться опыта! Мы это приветствуем! Сочетание опыта и молодых людей, которые приходят в органы власти, – это их подготовка для будущей самостоятельной работы в высших законодательных органах, – дала напутствие молодым участникам процедуры Людмила Бабушкина.

С тем, что праймериз – реальный шанс для начинающих политиков обозначить свои намерения, начать политическую карьеру и попасть в соответствующий резерв, согласен и директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин:

– Мы видим, что участие в различных молодёжных парламентах и прочих структурах получает реальное продолжение. Насколько у них получится – покажет время. Если молодые люди имеют серьёзные намерения, один из реальных способов их реализовать – пойти по этой линии, через праймериз. Заявиться и получить определённые результаты, чтобы человека заметили, отметили и учли в дальнейших планах.

«Перебежчики»

Также одним из устойчивых трендов нынешних праймериз стало участие в процедуре сразу нескольких выходцев из оппозиционных партий. На внутрипартийное голосование «ЕР» заявились экс-коммунист Вячеслав Вегнер, ветеран уральской политики Евгений Зяблицев (избирался в ЗССО от «Партии пенсионеров»), бывший лидер фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании Михаил Зубарев и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков (в действующий созыв был избран по списку «Справедливой России»)

– Праймериз – процедура, которую использует только «Единая Россия». Конечно, бывшие представители других партий прекрасно понимают, что для того, чтобы реализовать свои задачи на посту депутата Заксобрания или Госдумы, они должны иметь поддержку сторонников той партии, которая обладает властью. Закономерно, что такие депутаты, в прошлом связавшие свою судьбу с оппозицией, приходят в «Единую Россию». Они понимают, что это партия, которая обладает реальными рычагами управления экономической ситуацией. Выбор политического бренда связан именно с этим, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Кому отказали?

Есть и те, кто не смог пройти регистрацию на участие в процедуре. За всё время региональный оргкомитет отказал в регистрации более 20 участникам. Ещё около 15 человек отозвали свои заявки по собственному желанию. Основания для отказа разные. Например, кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, вкладов в зарубежных банках, а также судимостей. У партии традиционно жёсткие требования к наличию судимости – они строже, чем непосредственно в самом избирательном процессе. То есть в избирком кандидат может успешно подать документы, где укажет о своей погашенной судимости – прямого отказа не последует, но эта информация будет размещена на агитационном плакате. В оргкомитете предварительного голосования наличие даже погашенной судимости может стать основанием для отказа в регистрации. Впервые такая система применялась на праймериз 2016 года. По словам председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, первые праймериз практически полностью копировали избирательное законодательство, но, начиная с прошлой выборной «страды», единороссы решили ужесточить правила игры.

Здоровая конкуренция

В «Единой России» уже проанализировали уровень конкуренции на предстоящем предварительном голосовании по всей стране. Почти в 20 процентах думских одномандатных округов нет явных фаворитов: конкуренцию действующим депутатам составляют их коллеги по парламенту и «новые лица». Эксперты уверены: разговоры о несостоятельности думских мандатов преждевременны, а желание ими обзавестись очень велико, в том числе среди различных групп влияния и элит.

В Свердловской области сложилась похожая ситуация. По словам Анатолия Гагарина, во время самого праймериз в части одномандатных округов в регионе развернётся конкуренция, однако какой-то острой борьбы между сторонниками одной партии не наблюдается. Свою лепту вносит и сам электронный формат процедуры: конкуренция будет в большей степени виртуальной.

– Сложность в электронном голосовании – в том, что оно новое и трудоёмкое. Это та новация, которая покажет, насколько кандидаты и их штабы способны мобилизовать людей проголосовать дома, – отмечает Анатолий Гагарин.

По мнению политолога, основная конкуренция развернётся уже после завершения процедуры, когда выдвинутся люди, которые в ней не участвовали.

– Будет интересно. Уже видно, что есть некоторые округа, где серьёзная конкуренция развернётся между разными партиями, например в Берёзовском округе, где пойдёт Дмитрий Ионин от «Справедливой России» и кто-то из единороссов. Я и мои коллеги не устаём говорить, что праймериз – многофункциональное мероприятие: с одной стороны, дисциплинирует членов и сторонников партии, а с другой стороны, это политический лифт. Проверка возможностей и способностей участников политического процесса. Если всё-таки другие партии пойдут по пути праймериз, это определённо повысит их жизнеспособность и конкуренцию внутри партии, когда участники назначаются не просто по воле руководителя, а в рамках конкурентной борьбы, – считает Анатолий Гагарин.

Как стать участником праймериз «Единой России» Напомним, регистрация участников на праймериз началась по всей стране (и в Свердловской области в том числе) 15 марта. Кандидатом на участие в предварительном голосовании может стать любой гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, являющийся членом или сторонником «Единой России» либо беспартийный. Кандидат может быть выдвинут одновременно и по округу, и по списку. При этом он не может быть выдвинут по нескольким одномандатным округам одновременно. Также один человек может подать заявку и в Госдуму и региональный парламент и в муниципальный. Заявление и документы, необходимые для уведомления, кандидат должен подать лично в месте нахождения регионального оргкомитета. При этом заявление и документы можно предоставить и онлайн – в электронной форме через личный кабинет на сайте предварительного голосования. Черновик заявления не сохраняется, поэтому заявку лучше оформлять тогда, когда все необходимые документы уже собраны. Однако после подачи заявления в электронном виде кандидат всё равно обязан в течение 30 дней предоставить документы в региональный оргкомитет лично в бумажном виде. Полный список необходимых документов приведён на сайте предварительного голосования pg.er.ru. В Свердловской области приём документов проходит в местном исполкоме партии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, каб. 301. Время приёма документов: с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00. Само предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая. В Свердловской области проголосовать можно будет исключительно в электронной форме. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит съезд партии. Итоги будут подведены 1 июня. А окончательный список кандидатов утвердят на региональном съезде партии, который состоится в середине июня – уже после предварительного голосования.

Как стать избирателем Регистрация избирателей, которые смогут поддержать кандидатов для их последующего выдвижения от «Единой России», началась на сайте процедуры с 19 апреля. Регистрация избирателей продлится по 28 мая включительно. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно с 19 апреля по 28 мая на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Что для этого нужно: Нажать кнопку «Хочу проголосовать» в верхнем правом углу.

Далее появится окно авторизации личности через портал Госуслуг. На этом этапе необходимо ввести логин и пароль от учётной записи и подтвердить свои намерения паролем, полученным на телефон по sms.

Затем гражданин даёт согласие на обработку персональных данных и вводит адрес прописки. Иногда может потребоваться дополнительное подтверждение личности – скан паспорта. Это может произойти, например, в том случае, если человек недавно переехал по новому адресу. Делается это для того, чтобы человек смог проголосовать именно за тех кандидатов, которые выдвигаются по округу, в котором он прописан.

Проверка персональных данных займёт 24 часа. По итогам верификации личности на телефон избирателя придёт ещё sms-сообщение. После завершения регистрации, непосредственно в период самого голосования – с 24 мая по 30 мая, – зарегистрированный избиратель сможет зайти на тот же сайт pg.er.ru и поставить галочки в электронных бюллетенях, поддержав понравившихся кандидатов. Граждане страны смогут выбрать из предложенного списка тех, кого считают наиболее достойными представлять партию на выборах. При этом предварительное голосование является рейтинговым, и можно будет выбрать сразу нескольких кандидатов по своему округу и в Госдуму и в Заксобрание Свердловской области. Справка: ранее Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» озвучил перечень регионов, в которых голосование на праймериз пройдёт по смешанной системе – не только в электронной форме, но и на избирательных участках. В список попали 42 субъекта РФ. Свердловской области, которая подавала соответствующую заявку, в их числе не оказалось. Таким образом, свердловчане смогут отдать свой голос исключительно в электронной форме – на сайте предварительного голосования через учётную запись на портале Госуслуг. При этом во всех регионах России электронное голосование будет основным.

Официальное заявление регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования «Единой России». В связи с появившимися в СМИ и соцсетях сообщениями о принуждении воспитателей детских садов настоятельно приглашать родителей на участки предварительного голосования сообщаем, что данная процедура проводится в онлайн-формате, никакие счётные участки в её рамках функционировать не будут, в этой связи информация в публикациях категорически не соответствует действительности. Региональный оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования официально заявляет, что участие в голосовании является добровольным. Организатором предварительного голосования партии является региональный оргкомитет, который не имеет никаких правовых оснований «рассылать указания» в образовательные и дошкольные учреждения и не допускает подобную практику. Более того, есть ясное понимание того, что подобные методы принуждения могут вызвать только обратную реакцию у людей. В случае оказания подобного давления необходимо знать следующее: участие гражданина в качестве выборщика на предварительном голосовании является строго добровольным и к нему не могут применяться какие-либо санкции за отказ в голосовании;

подобные действия по принуждению граждан могут быть провокацией со стороны политических оппонентов партии для дискредитации процесса внутрипартийного голосования;

по всем возникающим вопросам, связанным с проведением предварительного голосования «Единой России» (праймериз), необходимо обращаться в оргкомитет по телефону 355–00–20.

Сам себе наблюдатель А вот наблюдателей на внутрипартийном голосовании не предусмотрено. Как пояснили «ОГ» в региональном отделении партии, система волеизъявления устроена таким образом, что каждый избиратель сам сможет контролировать процесс. В «Единой России» уверяют, что при проведении предварительного голосования будет обеспечена полная анонимность, чистота и прозрачность подсчёта голосов. Соблюдение этих основных принципов должны обеспечить две ключевые технологии, в том числе блокчейн. Как рассказал на заседании федерального оргкомитета предварительного голосования руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев, для чистоты подсчёта голосов на старте голосования «Единая Россия» опубликует блокчейн-хранилища. Любой желающий сможет его скачать, но до окончания подсчёта голосов информация будет зашифрована. Это гарантирует, что в процессе голосования информация в бюллетенях не меняется. – Блокчейн похож на стопку бюллетеней, каждый из которых связан с предыдущим: нельзя вытащить бюллетень из начала стопки, не разрушив всю конструкцию, – пояснил Вячеслав Сатеев. После завершения предварительного голосования все желающие смогут открыть блокчейн и вслед за организаторами повторить процедуру подсчёта голосов, убедившись, что у каждого кандидата голоса подсчитаны правильно. Дополнительно для персонального наблюдения за выборами каждому голосующему выдадут индивидуальный ключ. Он будет сгенерирован непосредственно на компьютере выборщика.

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