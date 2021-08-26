Прямая линия губернатора продлится около двух часов

Первые две прямые линии действующего губернатора прошли на площадке «ОГ». В этом году она состоится на ОТВ. Фото: Алексей Кунилов

В начале недели свердловские власти анонсировали долгожданную прямую линию с губернатором. Глава региона ответит на вопросы уральцев в режиме онлайн 6 сентября. Сбор обращений уже начался.

Как было раньше?

В Свердловской области общение первых лиц региона с земляками — добрая традиция, берущая своё начало ещё с прошлого столетия. К сожалению, в последние годы она была забыта.

Первая прямая линия с губернатором прошла 31 марта 1998 года и состоялась она в редакции «Областной газеты». Тогда главой региона был Эдуард Россель. За два часа он ответил на 24 звонка. В дальнейшем первый свердловский губернатор проводил прямые линии с читателями «ОГ» ежегодно, а иногда даже дважды в год – вплоть до своей отставки в 2009 году. Всего он провёл 15 прямых линий за 12 лет. Затем в продуктивном диалоге наступила пауза – в 2010 году подобных мероприятий не проводилось.

В 2011 году традицию ненадолго возобновил ещё один наш губернатор: Александр Мишарин провёл одну прямую линию. В период с 2012 по 2014 год главы регионов со свердловчанами в таком формате не общались. Однако в 2014 году в рамках проекта «Интервью берёт читатель» «ОГ» собрала от подписчиков 67 вопросов и передала их губернатору (тогда на этом посту уже был ныне действующий глава региона). Позднее его ответы были опубликованы в газете.

Впервые за пять лет

Первая полноценная прямая линия для действующего губернатора состоялась на площадке «Областной газеты» в 2015 году. Тогда большинство читателей не столько задавали вопросы, сколько обращались к главе региона с просьбами о помощи. К слову, тогда руководителю региона действительно удалось помочь большинству обратившихся.

Вторая прямая линия для действующего губернатора прошла 26 января 2016 года, также на площадке «Областной газеты». К решению многих вопросов глава региона привлёк профильных министров. Подробнее об этом можно прочитать в серии материалов «По следам прямой линии».

С тех пор глава региона ограничивался ежегодными пресс-конференциями. Таким образом, для действующего губернатора нынешняя прямая линия станет третьей за всё время на текущем посту и первой за последние пять лет.

Как буде проходить прямая линия в этом году?

В этом году в качестве площадки для общения главы региона с населением выбрано Областное телевидение. Губернатор на вопросы уральцев в режиме онлайн ответит 6 сентября в 18:00 непосредственно из студии ОТВ.

Как рассказала «ОГ» управляющий директор телеканала Элеонора Расулова, в эфирной сетке на прямую линию губернатора заложено около двух часов. Уже известно, что во время трансляции будут прямые включения из других муниципалитетов. Остальные организационные моменты пока находятся в стадии согласования. В частности, пока неизвестно, кто станет ведущим программы. Его имя назовут на следующей неделе.

Вопросы поступают десятками

Задать вопросы губернатору можно, позвонив по телефону 8-800-700-21-10 или оставив на сайте куйвашев.рф.

– Подготовка к прямой линии – это организационно и технически межведомственный процесс, – ответила пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина на вопрос, кто будет обрабатывать поступающие обращения. – Сейчас жители Свердловской области сайтом пользуются активнее, чем номером телефона. В среднем обращения поступают на сайт каждые две-три минуты. Наиболее частые вопросы по темам благоустройства, услуг ЖКХ, газификации, строительства и ремонта дорог. Также людей волнуют цены и создание социальной инфраструктуры.

В целом направленность вопросов совпала с тем перечнем, который ранее озвучили в департаменте информполитики области. В анонсе прямой линии говорилось, что будут затронуты такие темы, как состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного строительства, переход школ на дистанционку и вакцинация от коронавируса. Во всяком случае, именно с такими проблемами обращались свердловчане к губернатору, во время его последних поездок по области.

Напомним, о необходимости проведения прямых линий губернаторов заявил Президент Владимир Путин. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам собственной прямой линии в июле этого года. Российский лидер рекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями минимум раз в год.

Диалог продолжался заочно Тот факт, что прямая линия с губернатором последние годы не проводилась, не значит, что его связь с жителями области прервалась. С начала пандемии коронавирусной инфекции лидер Среднего Урала активно отвечал на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. А с этого года глава региона завёл ещё одну интересную практику — каждую свою рабочую поездку по области, он анонсирует в социальных сетях и собирает от местных жителей список наиболее острых проблем. По итогам поездок все накопившиеся вопросы передаются главам муниципалитетов в специальной красной папке, которую многие уже окрестили «взрывпакетом для мэров». Поступают обращения к губернатору и через другие каналы. По официальным данным, за первый квартал 2021 года в адрес главы Свердловской области и в правительство региона поступило 3 989 обращений граждан. 3 221 из них (80,75 процента) – в электронной форме. Более 405 обращений пришло от жителей Екатеринбурга. Наибольшее количество вопросов в первом квартале приходилось на такие сферы, как коммунальное хозяйство (18 процентов), социальное обеспечение (13 процентов) и здравоохранения (12 процентов). Во втором квартале таких обращений поступило ещё больше — 4 778. В электронной форме – 3 404 (71,2 процента). Большинство из них также касались тем коммунального хозяйства (16 процентов), социального обеспечения (13 процентов) и здравоохранения (11 процентов). По состоянию на 2 июля было рассмотрено 4 426 обращений, поступивших во втором квартале. Ещё 352 находились на рассмотрении.