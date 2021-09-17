Несколько видных политических деятелей проголосовали на выборах в Свердловской области

Политики не стали откладывать в «долгий ящик» поход на избирательные участки. Фото: Алексей Кунилов

Видные политические деятели Свердловской области проголосовали на выборах депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания региона. Многие из них не стали откладывать свой гражданский долг на последний день трёхдневного голосования и сделали свой выбор ещё до обеда 17 сентября.

Со слов председателя избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, на отдельных участках сразу после их открытия была отмечена высокая активность граждан. Он полагает, что люди пришли проголосовать перед работой, чтобы освободить выходные. Возможно, это также стало мотивом и для политиков.

Свой выбор сделал заместитель губернатора Свердловской Азат Салихов. Его избирательный участок находится в здании гимназии №104 на Лермонтова, 11. Как рассказали корреспонденту «Областной газеты» наблюдатели, дежурящие на участке, желающих проголосовать было достаточно много с 8:00 до 9:00. Затем ажиотаж схлынул, и в гимназии стало малолюдно. Здесь избирателям предлагают приобрести по демократичным ценам свежую выпечку, которую готовят здесь же.

Татьяна Мерзлякова инспектирует избирательный участок в гимназии №104 Фото: Алексей Кунилов

Ближе к 12:00 сюда в сопровождении журналистов и наблюдателей приехала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Кстати, она уже сегодня успела проголосовать на своём участке.

Международные наблюдатели на выборах в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В гимназию №104 приехали иностранные наблюдатели из Гамбии, Гвинеи-Бисау, Швейцарии, Италии и других государств. Также избирательный участок осмотрела делегация Киргизии во главе с омбудсменом. В этой стране в ноябре должны состояться выборы. Повышенный интерес представителей дружественного государства объясняется стремлением перенять опыт.

Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

Свой гражданский долг исполнил и первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий. Он голосовал на участке №1244 на улице Сакко и Ванцетти, 36, где с утра образовалась очередь приблизительно из 20 человек. Среди голосовавших было много сотрудников полиции в форме. Виктор Шептий появился чуть позже, когда ажиотаж спал. Свой голос отдал и его коллега по работе в свердловском парламенте Андрей Гориславцев.

Андрей Гориславцев на избирательном участке. Фото: из личного архива

Сегодня голосуют и мэры. Глава Екатеринбурга Алексей Орловпроголосовал на избирательном участке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» в центре города и призвал горожан прийти на участки и сделать свой выбор.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сделал своё волеизъявление на избирательном участке №2191, который расположен в средней общеобразовательной школе №64. Он отметил, что участие в голосовании важно для города, региона и страны, а также пригласил всех сходить на выборы.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев тоже не стал откладывать голосование на выходные дни.

В голосовании также приняли участие и персоны федерального уровня. Так, свой голос отдал глава Минобороны РФ. Он сделал это на участке, расположенном на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Как сообщает РИА «Новости», там же своё волеизъявление сделал командующий ВДВ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже не стал откладывать возможность проголосовать. Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Президент России Владимир Путинбудет голосовать онлайн, так как отправился на самоизоляцию в связи многочисленными случаями заражения коронавирусом в его окружении. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Стоит отметить, что примеру российского лидера решил последовать премьер-министр Михаил Мишустин, а также четыре его заместителя и пять федеральных министров. Регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах прошли вице-премьер – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, сообщили в пресс-службе кабмина. Среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Свердловчанам также предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый получит свой комплект средств индивидуальной защиты (полиэтиленовые перчатки и маску), а также ручку.