Герману Грефу поручено продвигать заявку Москвы на ЭКСПО-2030

Россия первой из стран подала заявку на участие в ЭКСПО-2030. Фото: скрин сайта заявочного комитета

Президент России Владимир Путин поручил главе Сбербанка Герману Грефу продвигать заявку Москвы на ЭКСПО-2030. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня.

Оно размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, Греф назначен спецпредставителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения российской заявки на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2030" в Москве. Распоряжение вступило в силу.

Напомним, в апреле 2021 году Россия первой из стран подала заявку на участие в ЭКСПО-2030. Была заявлена тема "Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии". Выставку предлагают провести в столице с 27 апреля по 27 октября.

Добавим, наша страна подавала заявку на участие в выставке неоднократно. Екатеринбург предлагали в качестве принимающей стороны для ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025. В первом случае мы проиграли Дубаю, во втором — японскому городу Осаке.