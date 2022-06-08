Евгений Куйвашев и Владимир Якушев обсудили с властями Киргизии перспективы сотрудничества

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым провели переговоры с министром экономики и коммерции Киргизии Данияром Амангельдиевым, прибывшим в регион для участия в IX Российско-Киргизской конференции.

"Взаимодействие Уральского федерального округа с Киргизией идет по нарастающей, особенно это стало заметно после вступления Киргизии в ЕАЭС, что хорошо подтверждает взаимный товарооборот, который вырос за год на 50% и превысил допандемийные показатели, но у нас есть значительный потенциал. Приоритетными направлениями должны стать инвестиционное сотрудничество, наука и образование. Возможности огромные. Уверен, что работа конференции будет плодотворной, а подписанные документы станут некой дорожной картой на будущее", — заявил на встрече Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев назвал наиболее перспективными сферами в сотрудничестве со Свердловской областью высокотехнологичное машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, медицину и здравоохранение, образование, сферу IT и туризм:

"Наш промышленный комплекс готов расширять объемы и номенклатуру поставок в республику, мы в свою очередь заинтересованы в увеличении импорта качественной сельскохозяйственной продукции. Важным импульсом к развитию двусторонних связей может послужить рост туристических потоков. Мы ждем делегацию из Киргизии на ИННОПРОМ, где по всем вопросам диалог будет продолжен", — отметил губернатор.

"Та ситуация, которая складывается в мире сегодня, дает большие возможности для развития кооперации, что хорошо показала последняя выставка ИННОПРОМ в Ташкенте, где наши компании принимали участие. Сегодня в составе нашей делегации есть представители всех регионов республики. Мы заинтересованы продолжать сотрудничество в металлургии, образовании, культуре, совместно осваивать месторождения полезных ископаемых. Киргизия всегда была и остается надежным партнером России», — заявил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.

Основные мероприятия межгосударственной конференции пройдут завтра, 9 июня, на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

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