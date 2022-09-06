Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян с 35 до 80 евро

Срок получения шенгена может растянуться на полгода. Фото: Павел Ворожцов

Еврокомиссия подготовила предложение об отказе россиянам в упрощенном визовом режиме. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, документ планируют утвердить уже в ближайшие дни, а сама инициатива начнет действовать с 12 сентября.

Речь в данном документе идет не о полном запрете на выдачу виз, а об усложнении процедуры их получения.

"Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим", — передает слова еврокомиссара РИА Новости.

Согласно обновленным правилам, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а срок получения шенгена может растянуться на полгода. Многократные и долгосрочные визы планируют сократить или отказаться от них совсем, то есть россиянам будут выдавать шенген строго под даты поездки.

Ранее "ОГ" сообщала, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 европейских стран приняли решение о заморозке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это позволит сократить количество выданных виз.