«Мы должны показать, что мы – вместе»

Вместе с музыкантом Вадимом Самойловым поддержать судьбоносное решение пришли сотни горожан - представителей политических партий, общественных организаций, ветеранов и молодежи. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в разных регионах России прошли патриотические митинги-концерты, посвященные началу референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Аналогичное мероприятие состоялось и в Екатеринбурге. Сотни горожан собрались на площади перед Дворцом молодежи, чтобы поддержать решение этих территорий вернуться в состав исторической Родины.

Патриотическое мероприятие инициировали общественные организации уральской столицы. На сцене выступили артисты уральской эстрады, хедлайнером стал известный уральский рок-музыкант Вадим Самойлов.

– Я знаю результаты этого референдума, – сообщил он. – Я восемь лет находился на Донбассе и знаю позицию людей. Но де-юре референдум необходим, поэтому пусть он проходит, хотя результат предсказуем. Вспомните, как провели референдум крымчане, и сколько было эмоций, и как регион сейчас стремительно развивается. Теперь Донбасс, Запорожье, Херсон, Луганщину тоже ожидают эти слезы радости, появление надежды и приток огромной энергии от воссоединения со своим народом.

Депутат гордумы Екатеринбурга, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков был призван в армию в 2014 году, ставшем стартовой точкой отсчета в истории Донецкой и Луганской Народных Республик. Службу проходил в Республике Крым – регионе, для которого тот год тоже стал поворотным, снайпером в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде. За отличную службу награжден медалью и знаками отличия.

– Референдум – это огромный, решающий шаг к мирной жизни людей, которые живут на этих территориях, – сказал он корреспонденту «ОГ». – Люди ждали этого очень давно, и во время недавней гуманитарной поездки на Донбасс я в этом убедился. Если призовут в рамках объявленной частичной мобилизации, готов сдать мандат и поехать. Я давал присягу – иначе поступить не могу.

– Мы пришли сюда по зову сердца – время сейчас такое! Мы поддерживаем референдум: Россия должна воссоединиться. Мы должны показать, что мы – вместе, – считает еще один участник митинга, преподаватель УрФУ Константин Хвастунов.

Многие горожане пришли на митинг-концерт вместе с детьми.

Екатеринбурженка Ксения Черданцева взяла с собой пятилетнего сына Макара.

– Для меня и моей семьи это исторический момент, – говорит она. – В ЛНР живет мой двоюродный брат с женой и двумя детьми. Они беженцы из Лисичанска, сейчас живут у друзей в Луганске. Созванивалась с ними: они сегодня уже проголосовали у себя во дворе. Ждать 27 сентября не стали. Говорят: «А мы давно уже определились: мы – с Россией!» И очень благодарны России за поддержку. Столько лет их лишали возможности спокойно жить, а сейчас они, наконец, получили право выбрать.

Напомним, 19 сентября общественные палаты признанных РФ Донецкой и Луганской Народных Республик выступили с призывом как можно скорее провести референдумы о присоединении к России. 20 сентября провести референдум предложили также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет проходить в течение пяти дней – с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня оно будет проходить на придомовых территориях (во дворах или во время подомового обхода), а в последний день откроются избирательные участки.

«Мы ждали этого восемь лет!» Корреспондент «ОГ» Ольга Белоусова связалась с Донецком и Луганском, чтобы узнать у местных жителей, как проходит голосование и их отношение к нему. Ирина САФОНОВА, Донецк: – Проголосовали с коллегами прямо на работе. Милые россияне, конечно, это для нас, дончан, долгожданное событие! Мы ждали его восемь лет, верили в этот счастливый час! Воссоединение с Россией-мамой лично для меня – надежное и светлое будущее для моих детей! Спасибо всем вам за поддержку! Мира вам и здоровья! Наталья АРТЮХ, Луганск: – Возила ребенка на лечение в другой город, сейчас на полпути домой. Возвращаемся, чтобы отдать свой голос за присоединение к России, чтобы быть в этот день в родном городе, со своими земляками, вместе с которыми мы столько пережили. Верим, что будет только положительный результат! Мы ждали этого момента долго – со слезами, страданиями, страхом войны. Лично я – начиная с 1991 года, не верилось, конечно, что рухнуло все в один день. И сейчас с таким чувством, аж до слез и мурашек, еду, чтобы отдать свой голос. Надежда СОКОЛОВА, Луганск: – Голосуем, люди идут с отличным настроением. Все стараются идти в первый день, хотя референдум до 27 числа – даже дождь не пугает. Идут бабушки и дедушки на костылях, хотя им сказали, что придут на дом. Никто не скрывает бюллетени – все с радостью огромной ставят «Да». По всему городу стоят автобусы для голосования. У нас у всех радость на лицах, счастье в душе и много надежд на мир! Мария МАРТИНОВИЧ, Луганск: – Очень много людей на избирательных участках. Стоят, ждут своей очереди, несмотря на ливень! Я проголосовала в 10 часов – простояла в очереди почти два часа. Мы ждали этот референдум с 2014 года. Очень рада, что это наконец произошло! Спасибо России! Не могу подобрать слова, чтоб описать, какую радость я сейчас испытываю. Наверное, лучшее определение – это счастье! Алина СЕМЁНОВА, Луганск: – Голосование идет активно. Прошел автопробег в честь референдума – с флагами России и ЛНР! Ощущения – непередаваемые! Считаю, мы сделали главный шаг навстречу братской России! Теперь у нас на первом месте ожидание тишины, мира и спокойствия. Мой муж, как и многие, сейчас отстаивает мир на нашей земле. Испытываю в связи с этим смешанные чувства: с одной стороны – переполняет гордость за всех ребят, с другой – безмерное переживание за их жизнь.

В тему В Свердловской области, как и в других субъектах РФ, референдумы проводятся силами зарубежных избирательных комиссий. Выездное голосование организовано в муниципалитетах, где проживают люди, вынужденно покинувшие указанные регионы. В Екатеринбурге участки для голосования развернуты на базе Дома добровольцев Свердловской области (ул. Крылова, 2), где в том числе организованно проголосуют проживающие в пунктах временного размещения. Они будут работать до 26 сентября включительно с 10 до 18 часов, 27 сентября — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Со всеми вопросами и уточнениями можно обращаться на горячую линию зарубежных избирательных комиссий в Свердловской области +7 (952) 140–23–56.