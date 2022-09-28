Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе референдума в регионе

Донецкая народная республика доверила Татьяне Мерзляковой статус международного наблюдателя. Фото: Алексей Кунилов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о ходе голосования на референдуме в регионе.

"Мы видели только свободное волеизъявление. Никто никого не заставлял голосовать, никто никого ни к чему не обязывал. Голосование проводили опять же жители Донецкой, Луганской (народных республик), Херсонской области. Мы нашли представителей всех территорий, которые голосовали на референдуме", – сообщила омбудсмен.

По ее словам, вчера были подведены итоги, участки закрыты. А результаты – упакованы и отправлены на освобожденные территории. Все было легитимно, подчеркивает омбудсмен.

"Опыт голосования в Свердловской области велик, и где-то помогали наши избирательные комиссии – за это огромное спасибо, потому что помогали правильнее сделать", – подытожила она.

Ранее "Областная газета" писала, что избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей обнародовали результаты голосования. Референдум признан состоявшимся во всех субъектах. Подробнее об этом читайте тут.