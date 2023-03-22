Темы дня

Политика
22 марта 2023, 09:40

Владимир Путин и Си Цзиньпин поддержали проведение Седьмой Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российско-Китайскую ЭКСПО планируют провести в Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приветствуют проведение Седьмой Российско-Китайской ЭКСПО в 2023 году на территории РФ в Екатеринбурге.

Об этом стало известно из совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики, касающегося углубленных отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Основные тезисы заявления опубликованы на сайте Кремля.

Отметим, главы государств провели переговоры в Москве во время визита председателя КНР, который прибыл в столицу России по приглашению президента Владимира Путина.

Напомним, Российско-Китайскую ЭКСПО намерены провести в Екатеринбурге рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет с 10 по 13 июля. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.03.2023, 11:47 / Общество
Свердловчане могут стать участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
22.03.2023, 10:56 / Общество
В Екатеринбурге сегодня работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов
22.03.2023, 10:47 / Общество
Карантин по бешенству объявлен до середины мая в районе Полевского
22.03.2023, 10:22 / Общество
Свердловский главк полиции активизировал воспитательно-патриотическую работу в гарнизоне
22.03.2023, 10:00 / Общество
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед городского пруда в Екатеринбурге