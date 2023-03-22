Владимир Путин и Си Цзиньпин поддержали проведение Седьмой Российско-Китайской ЭКСПО в Екатеринбурге

Российско-Китайскую ЭКСПО планируют провести в Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приветствуют проведение Седьмой Российско-Китайской ЭКСПО в 2023 году на территории РФ в Екатеринбурге.

Об этом стало известно из совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики, касающегося углубленных отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Основные тезисы заявления опубликованы на сайте Кремля.

Отметим, главы государств провели переговоры в Москве во время визита председателя КНР, который прибыл в столицу России по приглашению президента Владимира Путина.

Напомним, Российско-Китайскую ЭКСПО намерены провести в Екатеринбурге рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет с 10 по 13 июля.