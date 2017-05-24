Глава области дал поручения по развитию северных городов

Вчера, 24 мая, глава региона Евгений Куйвашев завершил трёхдневную рабочую поездку по северу Свердловской области. «ОГ» уже рассказывала о его визите в Пелым и Ивдель (номер от 24.05.2017). Днём позже врио губернатора посетил Волчанск, Североуральск и Серов, где также раздал местной власти ряд важных поручений.

Волчанск

Рабочая поездка по муниципалитету началась с посещения посёлка Вьюжный, где на улице Западной, 2а идёт строительство жилого дома, предназначенного для расселения 47 семей из аварийного жилфонда. Строительная готовность дома составляет 60 процентов — возведена коробка здания, установлена крыша, ведутся отделочные работы и подготовка к монтажу оконных конструкций. В эксплуатацию объект введут до 1 сентября.

В этом же посёлке Евгений Куйвашев посетил сельскохозяйственное предприятие АО «Волчанское», специализирующееся на производстве высококачественного мяса и молока. В совхозе завершается строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота, где будет организовано беспривязное содержание с роботодоением. Из областного бюджета на реализацию проекта выделили почти 30 миллионов рублей. Также Евгений Куйвашев поддержал идею субсидировать за счёт региональной казны часть процентной ставки по кредиту, который совхоз оформил в банке.

Во время встречи с депутатами местной думы глава региона рассказал о задачах, которые областные власти планируют реализовать в Волчанском ГО. Это и строительство новых котельных, и ремонт четырёх многоквартирных домов, и благоустройство парка по улице Карпинского, и реконструкция городского водовода. В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2017 году городскому округу планируется предоставление субсидии из областного бюджета на ремонт одной из центральных улиц — автодороги по улице Пионерская в северной части Волчанска. Кроме того, в 2019 году завершится строительство соединительной дороги от улицы Карпинского до Западного подъезда к Волчанску.

Североуральск

В муниципалитете глава региона провёл встречу с депутатами, руководителями предприятий и лидерами общественного мнения. В ходе общения Евгений Куйвашев поручил проработать возможность включить в областную программу развития образования проект ремонта чаши бассейна в школе №11. Он не работает с 2013 года. Также местным властям до 1 августа необходимо принять решение о судьбе одного из зданий центральной городской больницы. Жители называют его неприглядным и просят снести. Поэтому местным властям предстоит подготовить проект перестройки, достройки здания или его сноса.

Серов

В промышленном центре севера области Евгений Куйвашев пообщался с недавно созданным общественным советом «За будущее Серова», куда вошли авторитетные и уважаемые жители города. Участники встречи задали главе региона вопросы, которые в основном касались развития социальной инфраструктуры города — строительства школ, чтобы дети могли учиться в одну смену, создания новой детской художественной школы, реконструкции стадиона «Металлург», который является центральным в городе. Все эти предложения, по словам Куйвашева, будут проанализированы для включения в план развития области.