На Урале выберут «министров на вырост»

Фото: Сергей Черноусов / vk.com/molprav66

В Свердловской области объявлен конкурс по формированию нового состава молодёжного правительства — совещательного органа при региональном правительстве.

Общественное объединие появилось шесть лет назад. Как рассказал действующий председатель молодёжного правительства Свердловской области Александр Саломатов, члены кабмина не просто знакомятся с работой старших коллег и получают навыки для работы на государственной гражданской службе. За это время активисты реализовали более полусотни социальных проектов и смогли продвинуть 35 нормотворческих инициатив.

У нового состава, который будет избран на два года, будет ещё одна задача — сформировать проектный офис молодёжных инициатив в регионе, чтобы каждый молодой энтузиаст мог прийти со своей идеей или проектом и получить экспертный совет и команду для их реализации.

Заявиться на конкурс могут люди с активной жизненной позицией от 18 до 30 лет включительно — для этого необходимо предоставить в департамент молодёжной политики региона анкету и проект, который хотел бы реализовать. Документы принимаются до 30 мая, кандидатов отбирает конкурсная комиссия и представляет членам правительства, которых будут дублировать молодые уральцы. В предыдущие годы число заявок на каждую из 26 вакантных должностей варьировалось от 1–2 до 5–6 человек. Утверждение состава нового молодёжного правительства состоится в конце июня и будет приурочено ко Дню молодёжи, а уже через несколько дней «дублёров» ждёт первое боевое крещение — участие в организации работы выставки ИННОПРОМ.