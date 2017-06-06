95 дней до новой пятилетки

Депутаты Заксобрания задали главе региона около 20 вопросов. Как отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, такое количество вопросов свидетельствует о живом интересе депутатов к «Пятилетке развития». Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Сегодня на «Правительственном часе» в Заксобрании Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев озвучил депутатам основные направления программы «Пятилетка развития», ранее представленной членам партии «Единая Россия» в ходе поездок в управленческие округа. Из зала главе региона поступило около 20 вопросов и предложений, которые дополнили проект народной программы.

— Депутаты Законодательного собрания заинтересованы в «Пятилетке развития» и готовы взаимодействовать с исполнительными органами власти по её эффективной реализации, — отметила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, подчеркнув, что Евгений Куйвашев отложил все дела, чтобы встретиться с депутатами.

Губернатору было задано около 20 вопросов, которые носили как уточняющий, так и частный характер. Депутатов интересовали ситуация с экологией региона, меры поддержки малого и среднего бизнеса, вопросы газификациии и доступности первичной медицины. Сразу два вопроса — от Елены Чечуновой («ЕР») и Михаила Зубарева (ЛДПР) — касались закрепления специалистов в малых городах и сёлах.

— Я уже дал поручение подготовить программу строительства и приобретения жилья для молодых специалистов в территориях, чтобы мы могли заложить средства при планировании бюджета на следующий год. Павел Владимирович, вы моё поручение получили? — уточнил глава региона у своего заместителя Павла Крекова, курирующего социальные вопросы. Тот кивнул.

Михаил Ершов («ЕР») поинтересовался, что получит регион от подачи заявки и участия в ЭКСПО-2025. Как отметил Евгений Куйвашев, в случае победы повысится не только рейтинг Екатеринбурга и Свердловской области.

— Во время проведения выставки к нам приедут представители 172 стран-участников, которые привезут с собой лучшие технологии. Кроме того, выставку посетят около 30 миллионов человек. Если среднее пребывание одного человека в Екатеринбурге с учётом транспорта составляет 12–14 тысяч рублей — то около 500 миллиардов рублей за время выставки заработают наши предприятия малого и среднего бизнеса, сферы услуг, — отметил Евгений Куйвашев.

Депутат от КПРФ Александр Ладыгин рассказал врио губернатора про то, что жители Асбеста планируют провести референдум против строительства завода по переработке сурьмы, и спросил: поддержит ли он их, если они проголосуют против.

— Конечно, даже не сомневайтесь. Мнение жителей в этом вопросе главное. Если инвестор не может объяснить населению всех положительных моментов — завода там не будет, — заверил Евгений Куйвашев.

Елена Трескова («ЕР») отметила, что в регионе реализовано много успешных проектов в сфере АПК, и попросила Евгения Куйвашева оценить проект свинокомплекса, строительство которого сейчас идёт в Серове.

— Проект хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как выяснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связанных с экологической экспертизой. Но программа-минимум — проект по племенному скотоводству — будет реализован, на это разрешение есть. После того как будет проведена экологическая экспертиза, решится вопрос по организации производства — расположится оно здесь или будет перенесено на другую площадку.

«ОГ» начинает цикл публикаций о программе «Пятилетка развития». Сегодня часть первая — экономика

Важно На вчерашнем заседании Заксобрания было принято решение о назначении очередных выборов губернатора Свердловской области. Выборы пройдут 10 сентября текущего года.