Нижнетуринские депутаты поссорились из-за выборов мэра

Администрация и дума Нижней Туры находятся в одном здании, но подружиться соседи пока не могут. Фото: Сергей Фёдоров

Полтора месяца назад депутаты Нижнетуринской городской думы со второй попытки избрали нового главу города. По решению большинства народных избранников им стал 29-летний Алексей Стасёнок — за его кандидатуру проголосовали 10 из 16 депутатов. Но «выборная сага» на этом не закончилась.

Сначала в суд поступили иски от главного специалиста комитета ЖКХ администрации Нижней Туры Сергея Корнелюка и председателя думы Сергея Мерзлякова о незаконности снятия их кандидатур с конкурса. Затем Сергей Мерзляков в судебном порядке потребовал признать недействительным голосование 13 июня за Алексея Стасёнка.

— Вопрос об избрании мэра группа депутатов рассмотрела с нарушением регламента, он был запланирован для рассмотрения на заседании думы на неделю позже, — рассказал «ОГ» Сергей Мерзляков, — кроме того, на документе нет подписи председателя думы, хотя в этот день я был в городе.

Однако доводы Сергея Мерзлякова суд не убедили. Решение думы от 13 июня признано законным. Истец сообщил, что обжалует решение суда в высшей инстанции.

В течение последнего месяца было пять попыток собрать думу. Однако большинство депутатов игнорировали заседания, так как в повестке значился и вопрос об избрании главы, а те, кто отдал голоса за Алексея Стасёнка, считают его решённым. Выборная тема так увлекла народных избранников, что другие вопросы остались за бортом. Например, без одобрения думы долгое время не удаётся сделать передвижки по статьям расходов на сумму 25,4 миллиона рублей. От этого зависит финансирование капремонта и организации питания в образовательных организациях, подготовка к зиме, приобретение квартир для переселения граждан. Также дума не смогла утвердить до Дня города кандидатуру почётного гражданина Нижней Туры.

Главные надежды на разрешение конфликта мэр возлагает на предстоящие выборы 10 сентября, когда состав думы существенно изменится.

— Я заинтересован в том, чтобы между администрацией и думой наладилось по-настоящему конструктивное взаимодействие, — отметил Алексей Стасёнок.

Депутатами местной думы мечтают стать 87 кандидатов, в том числе и шесть действующих депутатов, которых не устраивают итоги выборов.