Политика 15 сентября 2017, 19:08

В России возбудили 12 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

По итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в единый день голосования 10 сентября, в стране возбудили 12 уголовных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком.

Непосредственно в день голосования возбудили только одно дело. Всего за время избирательной кампании зафиксировали 337 административных правонарушений, из которых 78 — за 10 сентября. По итогам проверки итоги выборов могут быть отменены на нескольких участках в трёх регионах страны: Краснодарском крае, Северной Осетии и Мордовии.

  • Опубликовано в №172 от 16.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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