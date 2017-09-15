В России возбудили 12 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

По итогам избирательной кампании и выборов, прошедших в единый день голосования 10 сентября, в стране возбудили 12 уголовных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центризбирком.

Непосредственно в день голосования возбудили только одно дело. Всего за время избирательной кампании зафиксировали 337 административных правонарушений, из которых 78 — за 10 сентября. По итогам проверки итоги выборов могут быть отменены на нескольких участках в трёх регионах страны: Краснодарском крае, Северной Осетии и Мордовии.