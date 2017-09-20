Владимир Путин обозначил вновь избранным главам регионов новые приоритеты

Президент России собрал в Кремле руководителей регионов — губернаторов и глав республик, которые были избраны 10 сентября. Участие во встрече принял и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: kremlin.ru

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня Президент России Владимир Путин провёл встречу с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, которые были избраны в единый день голосования. Помимо Свердловской области, прямые губернаторские выборы проходили ещё в 15 регионах — их результатами глава государства остался доволен.

— Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше, — это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас, — отметил Владимир Путин, поздравляя вновь избранных губернаторов с победой.

Глава государства поручил формировать новые команды избранных губернаторов в открытой и понятной форме.

— Вы знаете, что мы провели уже несколько мероприятий, связанных с публичным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована. И я надеюсь, что и вы у себя в регионах при формировании региональных команд также будете прибегать к такой открытой, понятной для людей форме привлечения в органы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно говорить, лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в интересах людей, — заявил Президент РФ.

Евгений Куйвашев поблагодарил Владимира Путина за доверие и поддержку, которую глава государства оказывает Свердловской области. В том числе — за постоянное содействие реализации ключевых программ развития региона, за высокую оценку Президентом РФ выставки «ИННОПРОМ» и поддержку заявки Екатеринбурга на право принять международную выставку «ЭКСПО-2025».

— Я шёл на выборы с программой «Пятилетка развития», в основе которой лежит посыл нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — Россия и её регионы готовы к прорыву в своём развитии, — прокомментировал глава региона. Он также добавил, что эту программу, призванную вывести Свердловскую область в тройку регионов-лидеров, уральцы активно поддержали: жители городов и сёл области внесли в «пятилетку» больше пятисот предложений. В результате «Пятилетки развития» позитивные перемены будут ощущаться во всех отраслях хозяйственного комплекса и социальной сферы и в каждом муниципалитете.

— Я рассматриваю голоса, отданные за меня на выборах губернатора области, голосами в её поддержку, — сказал Евгений Куйвашев. — Жители Свердловской области проголосовали за стабильность, сильную, компетентную власть, единство, гражданский и национальный мир в обществе. Теперь наша задача — оправдать эти надежды, выполнить все наказы избирателей. К этой работе мы уже приступили.