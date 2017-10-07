Как Нижний Тагил стал Путинградом

Встреча Владимира Путина с работниками цеха №130 Уралвагонзавода 10 мая 2012 года. Вскоре Игорь Холманских (справа) был назначен полпредом Президента РФ в УрФО. Фото: Галина Соколова

В последние шесть лет за Нижним Тагилом закрепилось второе название — Путинград. В юбилей Президента — 7 октября Владимиру Путину исполняется 65 лет — «ОГ» решила проанализировать, почему город, удалённый от столицы на полторы тысячи километров, вдруг стал президентским, и какие дивиденды принёс ему этот статус.

Вкус Тагила

Путинградом Нижний Тагил стал в конце 2011 года, активно включившись в политическую жизнь страны и поддержав идущего на президентские выборы Владимира Путина. Однако доверительные отношения уральского города с главой государства начались много раньше. В 2000 году только что получивший президентские полномочия Владимир Путин приезжает в Нижний Тагил. Он открыл выставку вооружений на Старателе и посетил местный металлургический комбинат, бросив старинный пятак в фундамент затевавшейся там стройки века — прокатного стана. Несмотря на серьёзную программу пребывания, тагильчанам первый визит больше всего запомнился тем, что президент во время осмотра выставки с удовольствием съел местное мороженое и попросил добавки. Уже к следующей выставке вооружений в 2002 году нижнетагильский хладокомбинат выпустил эскимо «Президент», содержащее только натуральные ингредиенты.

Следующее посещение Нижнего Тагила Владимиром Путиным было также выставочным. В 2011 году, будучи премьер-министром, он становится главным гостем старательского полигона. С интересом наблюдает за показами техники и пробует себя в качестве командира танка Т-90С. После военного шоу Путин отправился на Уралвагонзавод, где запустил новую автоматизированную линию по производству осей колёсных пар для вагонов. Председатель правительства провёл совещание по перспективам предприятия и встретился с заводской молодёжью, заверив тагильчан, что Федерация поможет в техперевооружении производства.

Впрочем, и без личных визитов о городе металлургов и танкостроителей в Кремле никогда не забывали. Это внимание помогло УВЗ выйти из глубочайшего кризиса 2009 года.

— В 2008–2009 годах завод стоял на грани остановки производства, и на 2010 год ему были выделены средства в размере более 10 млрд рублей, а уже в 2011 завод показал прибыль в 14 млрд рублей, — вспоминал позднее на встрече с тагильчанами Владимир Путин.

Тагильчане подставили плечо

В декабре 2011 года после массовых выступлений сторонников оппозиции на Болотной площади в Москве сотрудники Уралвагонзавода высказали готовность поддержать политику Владимира Путина. Свою позицию танкостроители высказали в прямом эфире во время телемоста.

— Мы дорожим стабильностью и не хотим возврата назад. Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет работать, то мы с мужиками готовы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. Разумеется, в рамках закона, — заявил в прямом эфире начальник сборочного цеха УВЗ Игорь Холманских.

Потом была травля в Интернете тагильских заступников. И быдлом заводчан называли, и черносотенцами. А они не только съездили на митинги в поддержку Путина в Екатеринбург и Москву, но и создали движение «В защиту человека труда», которое вскоре выплеснулось за рамки региона. В непростое время тагильчане подставили своему кандидату плечо — крепкое, как танковая броня.

10 мая 2012 года — сразу после инаугурации президент Путин приехал в Нижний Тагил, чтобы пожать руки тем, кто принял активное участие в выборной кампании. Игорь Холманских был назначен полномочным представителем президента в УрФО. Для Нижнего Тагила была сформирована программа развития, в которую вошли несколько крупных инфраструктурных проектов. Средства на их реализацию выделили Федерация и Свердловская область. Город превратился в большую стройку, а главным прорабом на ней стал мэр Сергей Носов.

В 2015-м президент вновь приезжает в Нижний Тагил, чтобы проверить, удалось ли преображение рабочего города. Путин осмотрел самый большой в управленческом округе физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», обновлённый драмтеатр и новый отель и остался доволен увиденным. Состоялась и незапланированная прогулка по прибрежному граниту.

— Я, честно говоря, удивился, когда президент сказал, что наслышан о строительстве набережной в Нижнем Тагиле, — признался Сергей Носов. — Он попросил остановить машину и пошёл посмотреть на «Тагильскую лагуну». Говорили с Владимиром Владимировичем о городе, об изменениях, которые в нём произошли. В последнее время Нижний Тагил в вопросах инфраструктуры, социальной сферы использует инструменты, разрабатываемые правительством России, такие как контракт жизненного цикла, закон о концессиях. Эти новации продолжим внедрять.

Нижний Тагил намерен и далее активно развиваться. Даже если глава государства не будет регулярно общаться с его жителями на улицах. Прочная связь чувствуется и на расстоянии — об этом свидетельствуют и поручения Владимира Путина о строительстве дороги на Серебрянку, и заступничество президента в конфликте рабочих завода изоляционных материалов, пострадавших от «борзоты» директора, и повышенное внимание к выделению квот госпиталю Владислава Тетюхина.

Нижний Тагил с демидовских времён носит своё имя достойно, но и против неофициальных названий ничего не имеет против. С советских времён его именовали Танкоградом, теперь — Путинградом. Согласитесь, звучит классно.