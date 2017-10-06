Реестр наград Эдуарда Росселя

Эдуард Эргартович тще­славием не страдает и в силу этого учёт своих наград не ведёт. Фото: Алексей Кунилов

Награды (если, конечно, какой-нибудь руководитель не вручает их сам себе) – это, как ни крути, показатель эффективности человека – его профессиональных достижений, популярности... Связей, наконец.

Эдуард Россель, который возглавлял Свердловскую область больше любого своего предшественника и преемника, соответствует всем вышеприведённым критериям. И наград у него по­этому много. Но насколько много? И каких именно?

Сам Эдуард Эргартович тще­славием не страдает и в силу этого учёт своих наград не ведёт. А в различных словарях-справочниках-энциклопедиях приведённые данные не совпадают, что говорит о том, что информация либо неправильная, либо неполная.

Мы сами проанализировали все доступные источники (включая беседы с самим юбиляром) и составили собственный вариант реестра наград Эдуарда Росселя.

1. Орден «За заслуги перед Отечеством»

Это одна из высших государственных наград РФ (а четыре года – с марта 1994-го по июль 1998-го – была высшей наградой).

Орден имеет четыре степени, высшей является первая (при её наличии носится только она).

Эдуард Россель – полный кавалер этого ордена. Таких людей сейчас всего 35 человек. А в 2009 году, когда Россель получил свой четвёртый по счёту орден, он стал всего лишь третьим полным кавалером этой награды (после многолетнего губернатора Орловской области Егора Строева и академика РАН юриста Олега Кутафина).

2. Заслуженный строитель РСФСР

Звание присуждено в 1983 году за успешное возведение комплекса девятой и десятой коксовых батарей на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Россель тогда работал начальником производственного строительно-монтажного объединения «Тагилстрой».

3. Почётная грамота Президента РФ

Вручена в 2008 году Владимиром Путиным за активное участие в подготовке проекта Конституции РФ и большой вклад в развитие демократических основ РФ.

4. Почётная грамота Правительства РФ

Таких поощрений у Эдуарда Росселя два. Первое он получил 6 октября 1997 года, а второе – через 10 лет, почти день в день (8 октября 2007-го).

5. Почётный гражданин Свердловской области

Это звание учредил сам Эдуард Россель в 1997 году. Но сам он, пока был губернатором, не имел права стать Почётным гражданином. Звание Росселю присвоили в 2010 году – после его ухода с поста руководителя региона.

Кстати. Эдуард Россель также является почётным гражданином четырёх городов области:

Нижнего Тагила (1997)

Верхотурья (1998)

Алапаевска (1999)

Екатеринбурга (2005).

6. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Первая награда Эдуарда Росселя. Он получил её в ноябре 1969 года, когда ему было 32 года.

7. Орден Почёта

Эту награду Эдуард Россель получил в 2007 году.

8. Орден «Знак Почёта»

Первый орден Эдуарда Росселя. Получен в апреле 1975 года – за успехи, достигнутые на строительстве первой очереди цеха прокатки широкополочных балок – блюминга «1500» Нижнетагильского металлургического комбината.

Через пять лет – в мае 1980-го

– Россель получил второй орден «Знак Почёта» – на сей раз за успешное завершение реконструкции кислородно-конверторного цеха НТМК.

9. Медаль «В память 1000-летия Казани»

Сейчас медаль считается юбилейной. Но в 2006 году, когда её получил Эдуард Россель, у неё был статус государственной награды.

10. Орден Дружбы народов (Белоруссия)

Россель награждён в 2007 году за большой личный вклад в укреп­ление и развитие экономических, научно-технических и культурных связей между Республикой Беларусь и Свердловской областью Российской Федерации.

11. Орден Дружбы «Достык» (Казахстан)

Орденом награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Эдуард Россель получил орден второй степени в 2007 году.

12. Орден Мудрости «Данакер» (Киргизия)

Орден вручён в 2007 году за большой личный вклад в укрепление мира и сотрудничества между народами.

13. Медаль Славы «Данк» (Киргизия)

Первая иностранная награда Эдуарда Росселя. Он получил её в 1999 году – за значительный вклад в сотрудничество между Киргизией и Россией на региональном уровне.

14. Орден «За заслуги перед землёй Баден-Вюртемберг» (Германия)

Вручён в 2008 году – за выдающийся вклад в развитие международного межрегионального сотрудничества.

15. Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (2000)

16 - 17. Орден Св. благоверного князя Даниила Московского I (2003) и II (1997) степеней

18. Орден Св. преподобного Серафима Саровского II степени (2009)

19. Орден Св. благоверного царевича Димитрия (2002)

20. Орден Почёта «Аль-Фахр»

Высшая награда Совета муфтиев России. Эдуард Россель получил её одним из первых – в 2004 году.