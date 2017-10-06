«Как Россель от увольнения спас»: истории уральцев про первого губернатора

Эдуард Россель. Фото: Алексей Кунилов

Харизмы и умения располагать к себе людей Эдуарду Росселю не занимать. У жителей Свердловского области со своим первым губернатором связано много личных историй — накануне юбилея мы просили их рассказать.

«На работу не выходи. Уволена»

Тамара Романова, редактор журнала «Первый в Серове», в 1992–1997 годах главный редактор «Канала-С»:

— На первых выборах губернатора Свердловской области в августе 1995 года, когда практически все городские власти включили «административный ресурс» за Алексея Страхова, руководство Серова не было исключением. Опального в те времена Эдуарда Росселя не пускали на встречи в промышленные предприятия, не очень жаловали в прессе.

Я в то время руководила маленькой редакцией недавно созданного городского телевидения, мне позвонил помощник Росселя Александр Левин, которого знала по работе в газете «Вечерний Екатеринбург»: «Тамара, мы приедем с Эдуардом Эргартовичем в Серов. Сможешь устроить нам прямой эфир с ним?». Поскольку в то время не было строгого законодательства о выборах с оплатой и прочими ограничениями, я не увидела повода отказать, тем более самой было интересно.

Разговор в прямом эфире получился жарким и эмоциональным, за 50 минут мы получили десятки звонков на самые разные темы. Была попытка прервать эфир, выключали свет в студии. Но всё же смею надеяться, что этот откровенный разговор переменил отношения серовцев, за Росселя тогда проголосовало большинство моих земляков.

А на следующее утро мне позвонил домой директор телестудии: «На работу можешь не выходить. Уволена». Но через два дня Россель выиграл первые свои губернаторские выборы, меня уволить так и не успели. Зато Александр Левин не забыл пригласить на инаугурацию. И я очень горжусь, что хотя бы немного смогла помочь уважаемому мною Эдуарду Эргартовичу одержать первую, но не последнюю победу.

Стоит отметить особые отношения Росселя с журналистами. Он на введённых им ежемесячных пресс-конференциях выдерживал такие порой злобные нападки, что у другого бы нервы сдали, а Эдуард Эргартович всегда был готов отвечать на любой, даже провокационный или очень личный вопрос. Главных редакторов из области он знал и уважал, именно при нём стали проводить не только пресс-конференции, но и балы прессы. И главам муниципалитетов Россель давал наглядный пример работы с журналистами, дорожа каждым. Сразу после его ухода началась чехарда с редакторами, когда за год сменилось более 30 руководителей средств массовой информации. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Лучше на пять минут раньше

Николай Диденко в течение 40 лет работал под руководством Эдуарда Росселя — сначала в строительной отрасли, потом во власти. С 1995 по 2008 год был мэром Нижнего Тагила:

— Человека характеризуют его привычки. В 1987 году в Невьянске шло строительство цементного завода. Стройку курировал Эдуард Россель, работавший тогда заместителем начальника треста «Главсредуралстрой». А нашему домостроительному комбинату было поручено строительство жилого дома для заводчан. Раз в неделю в Невьянске проходили рапорты. Начинались они в 10:00. Я предпочитал приезжать на них пораньше, чтобы переговорить со смежниками. Это сегодня на стройках всё решают деньги, а раньше главными были лимиты, фонды… Все друг с другом договаривались.

И вот началось совещание, но некоторые на него опоздали. Эдуард Эргартович хмурился. На следующий раз ровно в 10 часов его помощник закрыл кабинет изнутри.

Трое опоздавших после рапорта были вызваны к Эдуарду Росселю и выходили из кабинета все красные, стирая с лица пот. После этого все они прибывали на рапорты в числе первых, да и остальные уже не рисковали опаздывать. Тогда я перенял у Эдуарда Эргартовича правило: лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позднее.

Первые миллионники

Михаил Аршанский, советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК. На комбинате работает с 1956 года. Возглавляет Общественную палату Нижнего Тагила:

— С Эдуардом Эргартовичем я познакомился, когда он после окончания института был назначен прорабом на строительство кислородной станции для строящегося конверторного цеха НТМК. Он принимал участие во всех крупных стройках на комбинате. В начале 90-х Россель возглавил строительство коксовых батарей №9 и №10. Это были одни из первых батарей с годовым производством в 1 миллион тонн кокса, поэтому опыта их сооружения не было. Но Россель сумел так организовать дело, что стройки прошли в срок, и все проблемные вопросы решались оперативно.

Дорога должна быть красивой

Пётр Соколюк, глава Ивдельского городского округа:

— Плотно общаться с Эдуардом Эргартовичем мы начали с 2005 года, когда началось строительство дороги на ХМАО. В сентябре мы привезли губернатора на место будущей стройки, показали поле, лес. Он приезжал к нам каждый квартал, следил за продвижением строительства. Уже через полгода по отсыпанной дороге стало можно про-

ехать. Во время поездок глава региона встречался с жителями. Не мимоходом – про планы нашей территории и всей области беседовал по два часа. По дороге из Пелыма до Ивделя общался и со мной, делился идеями. Умел так увлечь, что ноги потом сами бегут — торопятся выполнять поручения.

Всем на строительстве дороги было известно, что сделать качественное полотно недостаточно. Губернатор требовал, чтобы всё пространство до кромки леса было аккуратным, тогда и дорога смотрится красиво. Эта его черта проявлялась при строительстве всех объектов.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: — Уважаемый Эдуард Эргартович! От себя лично и от имени всех уральцев сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Своим статусом лидера, достижениями в разных сферах социально-экономической жизни Свердловская область во многом обязана Вашей плодотворной деятельности на посту губернатора. Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы внесли в развитие нашего региона, в укрепление его позиций как опорного края Державы. В период, наполненный поворотными историческими событиями, Вы и Ваша команда работали над созданием институтов региональной власти и регионального законодательства, боролись за сохранение одной из ключевых отраслей индустрии — оборонно-промышленного комплекса. На качественно новый уровень было поднято здравоохранение, реализованы проекты строительства дорог, реконструированы и возведены крупные инфраструктурные объекты. Свердловская область открылась всему миру, на её территории появились дипломатические представительства. Почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Вы справедливо считаете лучшей наградой процветание родного края, продолжение того курса, который был намечен Вами на посту губернатора. Сегодня, когда в регионе стартовала программа «Пятилетка развития», Ваш большой опыт, профессионализм и чувство ответственности за судьбу земляков особенно востребованы. Уверен, что фундамент, заложенный в годы Вашего руководства, поможет Свердловской области войти в тройку лучших российских регионов по качеству жизни и экономическому росту. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах на благо Урала и России! Людмила Бабушкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: — Имя Эдуарда Эргартовича Росселя в нашей стране широко известно. Признанный лидер, он по жизни — всегда первый. Первый председатель Свердловской облдумы, первый в стране всенародно избранный губернатор. Свыше четырнадцати лет Россель руководил Свердловской областью. Чтобы возглавлять такой мощный промышленный регион, как наш, да ещё в столь непростое для страны время, надо быть государственником в самом высоком понимании этого слова, обладать огромными знаниями, опытом хозяйственной деятельности, силой воли, мудростью. Эдуард Эргартович всеми этими качествами обладает сполна. У него всегда море идей, и он их очень грамотно и настойчиво воплощает в жизнь. Так было с проведением на Урале Российского экономического форума, с возрождением Верхотурья как духовного центра России, с открытием крупномасштабной выставки вооружений в Нижнем Тагиле и других статусных мероприятий и знаковых проектов. Здание Законодательного собрания, единственное в России, специально построенное для регионального парламента, — это тоже волевое решение Эдуарда Эргартовича, за что ему безмерная благодарность от депутатского корпуса. Руководитель федерального уровня, о котором в народе слагают легенды, при этом остаётся человеком, открытым для общения. Эдуард Эргартович обладает удивительной харизмой и способен любого оппонента сделать своим сторонником. Он объехал область вдоль и поперёк, тысячи людей знает по имени-отчеству. В столь почтенном возрасте Эдуард Эргартович остаётся в строю. Известный российский политик сегодня достойно представляет нашу область в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, решая очень многие вопросы, которые под силу только руководителям такого ранга. От всей души поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Желаю успехов, крепкого-крепкого здоровья, благополучия! Уверена, что Вы ещё очень много сделаете для любимого Урала и его жителей.