Собчак думает, что она первая. Но её опередил Баков

Фото: скриншот предвыборного сайта Ксении Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о своём намерении принять участие в выборах Президента России в 2018 году. Несмотря на то, что официально избирательная компания по выборам Президента начнётся в период с 7 по 17 декабря, СМИ уже назвали 35-летнюю журналистку первым кандидатом. Хотя о своих намерениях к настоящему моменту успела заявить не только она, но и уральский политик и предприниматель Антон Баков.

- Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России, - говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru. В открытом письме, опубликованном в газете "Ведомости", телеведующая заявила, что позиционирует себя как "кандидата против всех". В своем аккаунте в соцсети Instagram Собчак призвала "прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать".

Реакция на выдвижение Собчак в Интернете была неоднозначной. Говоря о возможной регистрации телеведущей в качестве кандидата, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции" — она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны.

В соцсетях начали появляться опросы о том, согласны ли пользователи поддержать на выборах Ксению Собчак. Фoто: Instagram.com

Недоумение в соцсетях высказывали и другие медийные личности. Например, певица Лолита Милявская назвала выдвижение телеведущей шуткой, а журналист и блогер Юрий Дудь пригласил Ксению Собчак на интервью в свою программу.

- Сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года. Я очень грущу, не понимаю вас, но все же хочу понять ваши мотивы, - написал Дудь у себя в Instagram.

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский сравнил Собчак с кандидатом на пост президента РФ в 2012 году - Михаилом Прохоровым. "Прохоров — 2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим", - написал он на своей странице в соцсети.

При этом, коллеги по "Дому-2" - пожалуй, самому известному проекту, в котором участвовала Ксения Собчак - её намерения поддержали. Телеведущая Ольга Бузова, например, заявила о своей уверенностью, что Ксения "станет первой женщиной-президентом в России".

Напомним, в законе "О выборах президента РФ" говорится, что кандидата на пост главы государства могут выдвигать как парламентские, так и непарламентские партии, но последним для регистрации кандидата нужно собрать в его поддержку 100 тысяч подписей избирателей. Баллотироваться на пост главы государства гражданин РФ может и самовыдвиженец, для регистрации ему нужно собрать 300 тысяч подписей. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, должны пройти после назначения выборов Советом Федерации в декабре.